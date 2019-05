12:00 Uhr

Quereinsteiger: Sie haben kein Abitur und studieren trotzdem

Elektroniker Jan Hornung und Industriemechaniker Florian Kunzmann wollen in der Forschung arbeiten. Der Seiteneinstieg ins Studium war für sie zunächst eine Umstellung.

Von Ina Marks

Sie haben beide nach der Realschule eine Ausbildung gemacht und danach in ihren Berufen ihr eigenes Geld verdient. Und doch haben sich die Augsburger Jan Hornung und Florian Kunzmann dafür entschieden, an der Hochschule Augsburg noch ein Studium zu beginnen. Damit sind sie zwei von aktuell rund 60.000 Frauen und Männern, die in Deutschland ohne Abitur an einer Hochschule eingeschrieben sind. Die Zahl der Quereinsteiger hat sich laut dem Centrum für Hochschulentwicklung in den vergangenen zehn Jahren vervierfacht. Für den 27-jährigen Kunzmann und den vier Jahre älteren Hornung bedeutet der Studieneinstieg nach einem Beruf eine enorme Umstellung in sämtlichen Lebensbereichen. Doch beide, die kurz vor dem Abschluss stehen, würden wieder diesen Weg wählen. Denn sie haben ein Ziel.

Quereinsteiger an Hochschule: "Wollte nicht mehr nur Facharbeiter sein"

„Ich wollte mich weiter entwickeln und nicht mehr nur der Facharbeiter sein“, bringt es Florian Kunzmann auf den Punkt. Die Lehre zum Industriemechaniker hatte der Augsburger, der sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr Haunstetten engagiert, bei Airbus Helicopters in Donauwörth gemacht. Er wollte aber nicht auf die Berufsoberschule, um das Abitur nachzuholen. „Da hätte ich wieder Fächer wie Erdkunde und Religion gehabt. Das hätte mich nicht weiter gebracht.“ Der Augsburger wählte die Meisterschule und dann den Quereinstieg auf die Hochschule. Dort studiert er nun im siebten Semester Maschinenbau und wird bald fertig sein. Es gibt zwei Möglichkeiten für ein Studium ohne Abitur, erklärt Ulrike Fink-Heuberger von der ansässigen Zentralen Studienberatung.

„Es gibt den Hochschulzugang für Leute mit Meisterqualifikationen. Sie können nicht fachgebunden studieren“, erklärt sie. Da könne der Bäckermeister etwa ein Jurastudium aufnehmen. Die andere Möglichkeit ist es über eine Berufsausbildung mit Berufserfahrung zu kommen. „Diese Interessenten können sich allerdings nur fachgebunden bewerben.“ Zudem müssten sie zwei Semester lang ein Probestudium durchlaufen.

Bayernweit würden derzeit maximal fünf Prozent der Studienplätze vorab für beruflich Qualifizierte reserviert. Ob das Angebot ganz ausgeschöpft wird, hänge nicht nur von der aktuellen Arbeitsmarktlage, sondern auch vom Studiengang ab. Im sozialen Bereich etwa, erzählt László Kovács, Professor für Ethik und Politik und Vizepräsident für Studium und Lehre, habe man maximal zwei Studienplätze für Quereinsteiger aber wesentlich mehr Bewerber. Im vergangenen Wintersemester verzeichnete die Hochschule insgesamt 6593 Studenten. Darunter waren 53 beruflich Qualifizierte, die das Studium begannen. Jan Hornung ist ein sogenannter beruflich Qualifizierter.

Sie bestreiten Studium auch aus ihren Ersparnissen

Der 31-jährige ausgebildete Elektroniker studiert Elektrotechnik und schreibt gerade seine Abschlussarbeit. Das Studium bereut er nicht, er will künftig in der Platinenentwicklung arbeiten. Dennoch bedeutet das Studium, wenn man schon einmal gearbeitet und Geld verdient hat, eine gehörige Umstellung. Vor allem finanziell. „Wenn ich mir früher was eingebildet habe, kaufte ich es mir einfach. Heute muss ich mir gut überlegen, was ich mir leiste.“ Für das Studium habe er sein Erspartes angebrochen, wie Kunzmann auch. In den Semesterferien arbeitet der 31-Jährige. Für jemanden, der eine Lehre und Berufserfahrung gemacht habe, sei es unmöglich, an Bafög zu kommen. Diese Erfahrung haben beide gemacht. „Da werden der Bausparvertrag angerechnet, das Auto, der Riestervertrag – Bafög zu erhalten, ist fast unmöglich.“ Zu unterschätzen ist es auch nicht, sich wieder auf das Lernen einzulassen.

„Das viele Rumsitzen auf dem Campus hat mich anfangs fertig gemacht“, erzählt Hornung. „Ich ging danach oft zwei Stunden lang spazieren, weil ich körperlich nicht ausgelastet war.“ Probleme, den Stoff zu begreifen, haben die zwei Männer nicht. Beiden hätten sich nicht schwer getan, die ingenieurwissenschaftlichen Studien aufzunehmen, bestätigt Ulrike Fink-Heuberger. Das sei nicht immer der Fall.

Viele hadern mit Physik und Mathematik

Viele Anwärter haderten schon mit Mathematik, Physik oder Statistik. „Aber in der Hochschule wird darauf keine Rücksicht genommen“, sagt sie und verweist auf entsprechende Kurse, in denen sich Interessierte auf ihr Studium vorbereiten können. Nicht jeder Quereinsteiger würde letztendlich den Abschluss schaffen. Deshalb appelliert die Studentenberaterin an die Interessenten, immer einen Plan B bereit zu halten, damit bei einem Scheitern die Enttäuschung nicht allzu groß ist. Auch müssten sich die angehenden Studenten im Klaren darüber sein, was es bedeutet, ein Studium aufzunehmen. „Manche von ihnen haben bereits Familie oder auch schon gebaut. Da muss man wissen, dass ein Studium materielle und zeitliche Einbußen bedeutet.“ Dass er als älterer Student mit Berufserfahrung anders an das Studium herangeht, als vielleicht die jungen Kommilitonen, beobachtet Florian Kunzmann.

„Weil ich mich selber finanzieren muss, bin ich vielleicht zielstrebiger. Ich gehe nicht leichtfertig mit einem Semester um, nur weil ich bei schönem Wetter lieber am Baggersee liege. Auch wenn ich dann oft als Streber bezeichnet werde, ich habe Druck im Nacken.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Studieren geht auch ohne Abitur

Themen Folgen