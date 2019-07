vor 3 Min.

Quiz: Wie viel wissen Sie über die Wasserstadt Augsburg?

Auch die Kahnfahrt in Augsburg spielt in unserem Quiz eine Rolle.

Gegen wen kämpft Herkules auf seinem Brunnen? Wie lang sind die Bäche und Kanäle in Augsburg? Passend zur Welterbe-Entscheidung können Sie Ihr Wissen testen.

Wird die historische Wasserwirtschaft in Augsburg zum Weltkulturerbe? Das entscheidet sich an diesem Wochenende. Egal wie die Entscheidung ausfällt: Das Wasser in Augsburg ist auf jeden Fall mit vielen spannenden Geschichten und Fakten verbunden.

Warum wurde der Eiskanal noch einmal gebaut? Welche Vision bestand ursprünglich für die Kahnfahrt? Und wo dreht sich das letzte historische Wasserrad? Als echter Augsburger sollten Sie die folgenden Fragen in unserem Quiz beantworten können:

