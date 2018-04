vor 20 Min.

Radfahrer fährt Frau um und beleidigt sie

Ein Radfahrer hat in der Augsburger Innenstadt eine Frau angefahren. Danach beleidigte der Mann die Verletzte so, dass sie vor Angst in ein Geschäft floh.

Eine Frau ist in der Maximilianstraße von einem Radfahrer umgefahren und beleidigt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Rathausplatzes, vor dem städtischen Verwaltungsgebäude. Der Radler fuhr die Frau von hinten an, weswegen sie stürzte.

Radfahrer fährt eine Fußgängerin um

Die 54-jährige Frau erlitt dadurch eine Schürfwunde am Ellenbogen und eine Schwellung an einem Knie. Als der Radfahrer die Frau nach dem Unfall beleidigte, bekam sie es mit der Angst zu tun und flüchtete sich in ein nahe gelegenes Geschäft. An der Eingangstür unterhielt sich ein Zeuge noch mit dem Radfahrer. Der gab aber an, er habe einen Termin und fuhr einfach davon. Zeugen, die den Vorfall am Mittwoch gegen 15 Uhr beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2110 melden. jöh

