vor 34 Min.

Radfahrer greift im Streit einen Busfahrer an

Ein Radfahrer hat in Augsburg erst einen Bus ausgebremst - und schlug dann auch noch zu.

Ein Radfahrer ist im Streit mit einem Busfahrer ausgerastet und gewalttätig geworden. Wie die Polizei meldet, hatte der 20-jährige Radfahrer am Donnerstagnachmittag einen Linienbus im Bereich der Friedberger Straße ausgebremst. Der Busfahrer sprach den Radler darauf an. Der 20-Jährige habe sich dann „gewaltsam Zutritt zum Bus verschafft“, so die Polizei in einer Mitteilung.

Er habe den Busfahrer angespuckt, ihn geschlagen und gegen den Bus getreten. Mehrere Fahrgäste beobachteten den Zwischenfall und wurden von den Beamten als Zeugen notiert. Der Busfahrer wurde am Handgelenk leicht verletzt, er konnt aber weiterfahren. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige – unter anderem wegen Körperverletzung. jöh

