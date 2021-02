vor 28 Min.

Radfahrer mit über drei Promille Alkohol beleidigt Polizisten

Ein Radfahrer in Augsburg ist wegen seiner Aggressivität aufgefallen. Als die Polizei ihn kontrollierte, nahm sie ihn gleich mit in Gewahrsam.

Am Leonhardsberg in der Innenstadt ist ein Fahrradfahrer am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr aufgefallen, weil er sich offenbar aggressiv verhalten hatte und zudem alkoholisiert war. Als die Polizeibeamten eintrafen, bemerkten sie an dem Mann deutlichen Alkoholgeruch. Das war kein Wunder. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest bei dem 37-Jährigen einen Wert von über drei Promille.

Augsburg: Betrunkener Radfahrer beleidigt Polizisten

Der betrunkene Radfahrer beleidigte die Beamten. Aufgrund der hohen Alkoholisierung und Aggressivität wurde er in Gewahrsam genommen. Den Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (ina)

