vor 32 Min.

Radfahrer schlägt mit der Faust eine Delle in ein Auto

In Augsburg sind ein Radfahrer und ein Autofahrer auf der Straße in Streit geraten. Am Ende schlug der Radler eine Delle in Auto und fuhr davon.

Im Augsburger Stadtteil Pfersee gab es am Samstag gegen 13.15 Uhr Ärger zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Auslöser war laut eine Verkehrssituation, die ohne Folgen blieb, aber offenbar für Ärger sorgte.

Streit auf der Straße in Augsburg

Die Diskussionen begannen in der Augsburger Straße, praktisch vor der Polizeiinspektion. Im weiteren Verlauf schlug der Radfahrer nach Angaben der Polizei mit seiner Faust eine Delle in die hintere rechte Türe des Autos fuhr dann weiter in Richtung Spicherer Straße. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: Ca. 50 Jahre, 175 cm groß, graue Dreadlocks zum Zopf gebunden, grauer 3-Tage-Bart, schwarze Brille. An seinem Fahrrad war ein auffälliger neongrüner Kastenanhänger befestigt. Hinweise erbittet die Polizei unter 0821/323-2610. (AZ)

