vor 42 Min.

Radfahrer stirbt: Augsburger Lkw-Fahrer in Unfall verwickelt

Bei einem Unfall in Garmisch-Partenkirchen ist ein Radfahrer gestorben.

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist ein Rennradfahrer gestorben, nachdem er mit dem Lastwagen eines Augsburger Fahrers zusammengestoßen ist.

Bei einem Unfall im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist am Donnerstag ein 63-jähriger Rennradfahrer gestorben. Er krachte mit einem Lastwagen, der laut Polizei von einem 24-jährigen Augsburger gefahren wurde, zusammen. Der Radler war gegen 13.45 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Radweg neben der B2 in Richtung Garmisch unterwegs. Der Augsburger fuhr mit seinem 18-Tonnen-Lkw mit 16-Tonnen-Anhänger in die gleiche Richtung.

Kurz unter der Schwabekurve bog der Lastwagen-Fahrer nach rechts in eine Ausbuchtung ein. Als der er mit dem Führerhaus auf dem Radweg war, krachte der bergab fahrende Radfahrer in das Führerhaus des Lastwagens und kam in der Folge unter die Vorderräder des Anhängers. Trotz getragenen Helms war der Radfahrer sofort tot. (AZ)

