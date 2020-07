vor 16 Min.

Radfahrerin verletzt: Autofahrerin flieht nach Unfall

Nach einem Unfall in Lechhausen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Symbolbild

Bei einem Unfall mit einem Auto ist eine Fahrradfahrerin verletzt worden. Die Autofahrerin kümmerte sich jedoch nicht um sie, sondern fuhr davon.

Ein Unfall mit einer Auto- und einer Radfahrerin hat sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Meraner Straße auf Höhe der Tankstelle ereignet. Eine 33-jährige Radlerin fuhr den Geh- und Radweg entlang der Meraner Straße entgegen der Fahrtrichtung. Von der Bozener Straße kommend, bog eine Autofahrerin in die Meraner Straße ein. Nach Angaben der Polizei übersah sie dabei die von rechts kommende Radfahrerin. Die Fahrradfahrerin stürzte bei dem Zusammenstoß.

Sie klagte an der Unfallstelle über starke Kopfschmerzen und hatte Prellungen und Schürfwunden erlitten. Die Autofahrerin hingegen war einfach weiter gefahren, so die Polizei. Laut Beschreibung der Verletzten handelte es sich um eine Frau, die ihre schwarzen Haare zum Zopf gebunden hatte. Sie war mit einer dunklen/schwarzen Limousine unterwegs.

Verkehrsteilnehmer, die den Unfall möglicherweise mitbekommen haben oder Hinweise auf die Autofahrerin geben können, sollen sich bei der Polizei unter 0821/323 2310 melden. (ina)

