vor 34 Min.

Radler landet auf Motorhaube - und flüchtet

Erst gab es einen Wortwechsel mit dem Autofahrer, dann stieg der Junge Mann aufs Rad und fuhr davon.

Schrecken für einen Rad- und für einen Autofahrer am vergangenen Freitag: Der Mercedesfahrer war gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto in der Deutschenbaurstraße in Richtung Bgm.-Ackermann-Straße unterwegs. Er wollte in die Innenstadt. Laut Polizei querte plötzlich ein bislang unbekannter Fahrradfahrer von rechts die Fahrbahn, der Mercedesfahrer erfasste ihn. Der Fahrradfahrer stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Nachdem der 64-Jährige anhielt und den Radfahrer ansprach, stand dieser nach einem kurzen Wortwechsel auf und flüchtete die Bgm.-Ackermann-Straße stadtauswärts. Am Pkw entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Der offenbar unverletzte Radfahrer wird so beschrieben: männlich, 25 bis 30 Jahre, ca. 175 cm, dunkle Haare, dunkles Mountainbike. Hinweise unter 0821/323-2610. (nip)





Themen folgen