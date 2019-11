17:45 Uhr

Rätselhafter Fund: Warum landete die Tasche im Weiher?

Beim Abfischen des Stadtweihers in Illertissen wurde eine gefüllte Handtasche entdeckt. Damit befasst sich nun die Polizei.

Von Jens Carsten

Der rätselhafte Fund dürfte die Illertisser Polizei beschäftigen: Bei der Abfisch-Aktion wurde auf dem Grund des Stadtweihers eine Handtasche entdeckt. Darin befinden sich mehrere Gegenstände: „Alles, was frau halt so in der Handtasche hat“, wie Gerhard Steinle vom städtischen Bauamt sagt. Auf den ersten Blick scheint nichts zu fehlen, sogar ein „aufgelöster Schein“ sei enthalten. „Etwas ungewöhnlich ist das schon“, findet Steinle. Deshalb übergab er das Fundstück den Ermittlern.

Was hat es mit der Handtasche auf sich? Momentan gebe es keinerlei Hinweise, die auf einen Kriminalfall hindeuten würden, sagt der Illertisser Polizeichef Franz Mayr. „Es gibt keine Anzeichen dafür, sich Gedanken oder gar Sorgen zu machen.“ In Illertissen seien derzeit keine Vermisstenfälle aktenkundig. Grundsätzlich sei es jedoch richtig, solche ungewöhnlichen Fundstücke bei der Polizei zu melden. „Um auf Nummer sicher zu gehen“, sagt Mayr.

Stadtweiher Illertissen: Jemand könnte die Tasche entsorgt haben

Die Polizisten würden in solchen Fällen grundsätzlich zuerst prüfen, ob etwaige Personaldokumente oder Kreditkarten zur Fahndung ausgeschrieben sind. Ist das nicht so, werde Kontakt zum Besitzer oder zur Besitzerin aufgenommen, um ihm oder ihr die Tasche zurückzugeben. Grundsätzlich seien mehrere Gründe denkbar, warum die Tasche in den Weiher gelangt ist, sagt Mayr. Zum Beispiel könnte sie jemand auf der Straße gefunden und in dem Teich „entsorgt“ haben, weil er sich mit ihr nicht weiter befassen wollte.

Oder aber die Tasche wurde gestohlen: Bei derartigen Diebstahlsfällen nähmen die Täter häufig einfach das Bargeld an sich und wollten die anderen Dinge loswerden. Etwa in einer Mülltone. Oder möglicherweise im Weiher. Denkbar sei prinzipiell auch, dass die mutmaßliche Eigentümerin die Tasche selbst ins Wasser geworfen hat. „Aus welchen Gründen auch immer“, sagt Mayr.

Was sich alles in der triefnassen Handtasche befindet, will Steinle lieber nicht öffentlich machen. Schließlich soll sie ja der Besitzerin ausgehändigt werden und nicht jemandem, der vorgibt, der Eigentümer zu sein. Das Fundstück sei der kurioseste Gegenstand, der bei der Abfisch-Aktion am Samstag aus dem Weiher geholt wurde. Entdeckt wurde er vom Biologen Ralf Schreiber vom Landesbund für Vogelschutz (LBV), der die Sanierung des Weihers begleitet. Steinle hatte erwartet, dass auch einige Fahrräder auftauchen würden. Aber: Fehlanzeige. Ansonsten wurden nur eine (leere) Handytasche und etwa 20 Glasflaschen gefunden (ebenfalls leer). Auch Abfall oder ausgediente Möbelstücke lagen nicht auf dem Grund es Weihers. Eine gute Bilanz, findet Steinle. Die Illertisser nutzten den Weiher jedenfalls nicht als Müllhalde.

In den kommenden Wochen soll die Sanierung des Gewässers weitergehen: Schlamm und Pflanzenreste werden entsorgt, eine Tonschicht soll den Grund des Weihers dann abdichten. Denn das ist der Grund für die Arbeiten: In den Sommermonaten verliert der Weiher viel Wasser, es versickert offenbar im Boden. Bis zu 150.000 Kubikmeter müssen dann jeden Tag hineingeleitet werden. Die Kosten: rund 3300Euro. Solch teure Unterhaltsmaßnahmen sollen nach der Sanierung nicht mehr nötig sein.

