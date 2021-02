vor 55 Min.

Rätselhafter Unfall in Augsburg: Wurde ein Fußgänger angefahren?

Ein Senior hat bei einem Unfall am Montagvormittag in Augsburg einen Rippenbruch erlitten. Wurde er von einem Auto angefahren? Die Polizei ermittelt.

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Montagvormittag gegen 10 Uhr an einem Fußgängerüberweg an der Straßenbahnhaltestelle in der Blücherstraße gekommen. Laut Polizei bog ein Autofahrer von der Kulturstraße in die Blücherstraße ein und wurde mutmaßlich durch die Sonneneinstrahlung so geblendet, dass er einen 82-jährigen Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn nicht wahrnahm.

Der 82-Jährige war von der Haltestelle aus über den mit einer Ampel versehenen Fußgängerüberweg gegangen. Der Fußgänger stürzte beim Unfall zu Boden und zog sich Prellungen und eine Rippenfraktur zu. Ob es zu einer Berührung mit dem Auto gekommen war, wird derzeit ermittelt, so die Polizei. Ein Radfahrer, dessen Identität ungeklärt ist, hatte dem Fußgänger vor Ort geholfen und kann möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

