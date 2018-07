14:30 Uhr

Rätselraten bei Bier und Snacks

Jeden Montag spielen die Gäste in den Augsburger Kneipen beim Pubquiz. Einige Teams kommen seit Jahren jede Woche. Nicht jedem geht es ums Gewinnen

Von Christof Paulus

Beim Blick auf die erste Frage äußert Ralf einen Wunsch: „Da wär’s jetzt gut, wenn Frank schon da wäre“, sagt er. „Der ist mehr der Mann für Politik.“ Knifflig die Frage, wer momentan Familienministerin ist – andere haben sich im Kabinett zuletzt mehr nach vorne gedrängelt. Während Musik von Iggy Pop durch das Irish Pub Murphy’s Law am Fischertor tönt, sitzen am Tresen, auf Hockern und an Tischen Teams vor ihren Blättern und diskutieren. Was soll ein Mahagoni-Ei sein? Aus welchem Land stammen bei der Fußball-Weltmeisterschaft die meisten Trainer? Ralf schweigt, schaut auf sein Blatt und beginnt zu schreiben. Eine Minute braucht er, dann hat er alle Antworten ausgefüllt. Schon lange kommt er zum Pubquiz, jeden Montag, er spielt mit seinem Partner Frank.

Die Regeln sind einfach: Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt, gespielt werden vier Runden mit je acht Fragen. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt, auch Platz zwei und drei erhalten noch Preise in Form von Gutscheinen.

Martin Essig räuspert in sein Mikrofon, das er in der Hand hält während er über den Tresen ins Pub blickt. „Gleich kommen wir zur Musikfrage“, sagt er. „Aber vorher gibt es noch eine Runde Schnaps verlost für ein Team!“ Martin Essig ist einer der zwei Quizmaster im Murphy’s Law, seit Februar wechselt er sich mit Julian Woywod jede Woche ab. Julian Woywod ist 24 Jahre alt und arbeitet unter der Woche als Groß- und Außenhandelskaufmann, Martin Essig ist 27 und Student. Sie organisieren die Veranstaltung in ihrer Freizeit. Ihr Lohn für die Arbeit: freie Verpflegung am Abend. Martin Essig stärkt sich noch mit einem Salat aus der Küche, dann beginnt das Pubquiz.

Ralf hat seinen Stammplatz direkt am Tresen, ab und zu hält er einen kurzen Plausch mit Martin Essig oder Julian Woywod. Wie lange das Quiz im Murphy’s Law schon gespielt wird, weiß keiner. „20 Jahre?“, schätzt Essig. „Nein, schon länger“, antwortet Woywod. „30?“ Ralf glaubt das weniger „So lange wohl auch nicht“, sagt er. Zur zweiten Runde trifft nun auch sein Quizpartner Frank ein, verspätet, weil er lange im Büro arbeitet. Beide kennen sich vom Pubquiz, haben sich irgendwann zum Team „Waldorf & Statler“ zusammen geschlossen – und viele Gewinnergutscheine gesammelt.

Drückend ist es im Pub, kaum Licht dringt von außen in den mit tiefbraunen Tischen und Stühlen vollgestellten Raum, Kerzen stecken in zu Ständern umfunktionierten Whiskyflaschen. Einer der Kellner wuselt durch die Tischreihen und hinterm Tresen entlang. Auch wenn heute im Hochsommer nur zwölf, statt wie manchmal 30 Teams mitspielen, muss er mit seiner Kollegin die Gäste laufend mit neuem Bier, Burger oder Spezi versorgen.

Wieder eine Musikfrage. Die Grunge-Band „Nirvana“ haben alle schnell erkannt. Stühle werden über den Boden geschoben, die Spieler gehen zu Martin Essig nach vorne. Sie legen ihre Blätter ab. Martin Essig bedankt sich, und mit einem neuen Blatt in der Hand kehren die Spieler zu ihren Plätzen zurück.

Nicht nur im Murphy’s Law wird heute gequizzt. Auch die anderen Pubs in der Stadt wie Murdock’s oder Flannigan’s Post sind gut gefüllt. Die Spiele dort sind auf Englisch, in jeder Runde wird stets ein spezielles Thema befragt.

Im Murphy’s Law geht das Quiz in die letzte Runde. „Waldorf & Statler“ haben schon eine Schnapsrunde gewonnen. Nervös sind sie vor der Bekanntgabe der Sieger nicht, auch wenn sie fast alles wussten. Martin Essig greift derweil ein letztes Mal nach dem Mikrofon, verrät die Antworten der letzten Runde. „Das wussten doch mehr als gedacht“, sagt er. „Gemmologie, das ist die Edelsteinlehre!“ Die Teams ganz hinten in der Ecke freuen sich hörbar. Die Antworten sind nun bekannt, Platz zwei und drei werden geehrt. Es redet niemand, alle warten auf den Siegernamen. Martin Essig lässt sich keine Zeit, er will seine Gäste nicht mit künstlicher Spannung nerven.

Kaum jemand wäre überrascht, fiele der Name „Waldorf & Statler“. Doch die Gewinner heute heißen „Webers Knechte“. Ralf und Frank wurden Vierter, aber das macht ihnen nichts. Mit einem ihrer Gutscheine aus den letzten Malen bestellen sie noch zwei Cocktails. Martin wischt da schon den Tisch ab.

