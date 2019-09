vor 35 Min.

Rainer Schaal will Landrat im Unterallgäu werden

Der CSU-Stadtrat und frühere Umweltreferent Rainer Schaal plant eine neue politische Karriere: Er will Landrat im Unterallgäu werden.

Von Johann Stoll und Michael Hörmann

Rainer Schaal gehört zu den bekanntesten CSU-Politikern in Augsburg. Der 53-Jährige war von 2008 bis 2014 Umweltreferent der Stadt Augsburg. In der laufenden Periode gehört er dem Stadtrat an. Auf eine Kandidatur auf der CSU-Stadtratsliste für die Wahl 2020 hat Schaal verzichtet. Danach hieß es, dass der CSU-Mann womöglich zu Pro Augsburg wechselt und auf der Stadtratsliste der Bürgervereinigung kandidiert. Dem ist nicht so. Rainer Schaal bleibt der CSU treu, er sucht allerdings ein neues Betätigungsfeld außerhalb Augsburgs. Der Jurist und Familienvater will Landrat im Unterallgäu werden.

Am Mittwoch wird ihn die CSU in Mindelheim als ihren Landratskandidaten präsentieren. CSU-Kreisvorsitzender im Unterallgäu ist der frühere Staatssekretär Franz Josef Pschierer.

Augsburger ist bei Jägern und Fischern aktiv

Beruflich ist Rainer Schaal seit fünf Jahren Regierungsdirektor bei der Regierung von Schwaben. Er leitet das Sachgebiet Baurecht. Der CSU-Mann ist zudem in vielen Feldern ehrenamtlich engagiert. Er ist Präsident des Rotary Clubs Augsburg, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Region Augsburg, Mitglied im Umweltausschuss des Bayerischen Städtetages und Justiziar des Bundes Bayerischer Berufsjäger. Zudem ist er Mitglied im Deutschen Alpenverein, im Fischereiverein Augsburg, in der Jägervereinigung Augsburg, dem Jagdgebrauchshundeverband Augsburg, dem Landschaftspflegeverband Augsburg und der Elterninitiative krebskranker Kinder und dem Netzwerk Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung Nanu. Diese Aktivitäten sollen ihren Teil dazu beitragen, um die Landratswahl im Unterallgäu zu gewinnen.

Der amtierende Landrat Hans-Joachim Weirather (Freie Wähler) hört 2020 als Landrat auf.

