Randale und Schlägereien: Polizei hat in Augsburg viel zu tun

Am Wochenende musste die Polizei in Augsburg immer wieder eingreifen - wegen Randalierern und Schlägereien.

Plus Jugendliche randalieren in der Fußgängerzone, bei einem Streit in einem Imbiss werden Polizisten angegriffen. Vor allem in der Nacht zum Sonntag hat die Polizei in Augsburg viel zu tun.

Von Jörg Heinzle

Immer wieder Randale, Schlägereien und Streit wegen der Corona-Regeln. Das Protokoll der Augsburger Polizei vom Wochenende:

Samstag, 15.30 Uhr, Königsplatz: Ein 48-jähriger Mann wirft mit E-Scootern umher. Ein Scooter landet dabei im dortigen Brunnen. Anschließend kommt es zu einer Schlägerei mit zwei weiteren Männern im Alter von 45 und 32 Jahren. Deshalb rufen Zeugen die Polizei. Als die Beamten eintreffen, stürzt der erheblich betrunkene 48-Jährige. Als er wegen seiner Alkoholisierung und Aggressivität in Gewahrsam genommen werden soll, tritt er nach den Beamten, ohne sie zu treffen, beleidigt und bedroht sie. Trotzdem muss er zur Ausnüchterung in eine Arrestzelle des Polizeipräsidiums.

Samstag, 18.15 Uhr, Oberhausen: An der Tankstelle im Gablinger Weg bei der B17 gibt es eine Schlägerei. Ein 49-Jähriger fährt mit seinem Auto auf den dortigen Parkplatz. Als ein 45-jähriger Ordner ihm einen Parkplatz zuweisen und von dem Fahrzeug ein Foto machen will, ist der 49-Jährige damit nicht einverstanden. Er beleidigt den Ordner und schlägt ihn, der 45-Jährige schlägt zurück. Der 49-Jährige beleidigt den Ordner dann erneut und holt seine Söhne zur Verstärkung an die Tankstelle. Nur durch Polizeibeamte kann eine weitere Eskalation verhindert werden.

Samstag, gegen Mitternacht, Ludwigstraße: Ein 17-Jähriger fällt auf, weil er Umstehende provoziert und ihnen Schläge androht - obwohl Polizisten in der Nähe sind. Nachdem die Beamten ihm deshalb einen Platzverweis aussprechen, droht er auch diesen mit Schlägen. Als seine Identität festgestellt werden soll, packt der 17-Jährige einen der Beamten am Oberkörper und holt zum Schlag aus. Der Jugendliche wird, auch unter Einsatz von Pfefferspray, zu Boden gebracht und fixiert. Der Rettungsdienst stellt bei dem Jugendlichen keine Verletzungen fest. Deshalb werden ihm die Augen ausgespült und er kommt in den Arrest.

Sonntag, 1.45 Uhr, Haunstetter Straße: An einer Haltestelle geraten zwei Gruppen aneinander. Die angetrunkenen Männer und Frauen im Alter zwischen 14 und 26 Jahren geraten in Streit, weil aus einer Gruppe eine Flasche in Richtung der anderen Gruppe geworfen wird. Bei der folgenden Schlägerei wird unter anderem ein 20-Jähriger mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt. Ein 21-Jähriger versucht, sich und seine Gruppe mit einer Warnbake zu schützen. Die Bake wird ihm aber durch vier Täter der anderen Gruppe entrissen. Einer der Männer, ein 19-Jähriger, schlägt ihn damit nieder. Als die Polizisten eintreffen, sind mehrere Beteiligte bereits verschwunden. Da alle stark betrunken sind, ist es schwierig, den Ablauf des Geschehens genauer zu klären.

Sonntag, 2.20 Uhr, Seitzsteg an der Wertach: Ein 52-Jähriger sitzt auf einer Bank, als ein ihm unbekannter Mann wenige Meter entfernt einen Streit mit einem weiteren Mann anfängt. Kurz darauf kommt der Mann zu ihm und fängt auch mit ihm unvermittelt einen Streit an. Dabei nimmt der Unbekannte dem 52-Jährigen eine leere Bierflasche ab und schlägt sie mehrfach gegen seine rechte Gesichtshälfte. Der 52-jährige Mann geht zu Boden und schreit laut um Hilfe. Als Zeugen darauf aufmerksam werden, flüchtet der unbekannte Täter über die Brücke in Richtung Oberhausen. Der 52-Jährige wird zur Behandlung ins Uniklinikum gebracht.

Sonntag, 2.50 Uhr, Riedinger Straße: In einem Club kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen und Türstehern. Die Sicherheitsmänner sprechen drei 24-Jährige an, da sie sich ohne Masken im Inneren aufhalten. Die Gäste versuchen zuerst, dem 32-jährigen Sicherheitsmann ins Gesicht zu spucken. Als er die Männer wegschiebt, schlagen ihm zwei der Männer ins Gesicht. Einer der Männer tritt und schlägt dann weiter auf den 32-Jährigen ein, obwohl er bereits am Boden liegt. Als sein 28-Jahre alter Kollege ihm zur Hilfe kommen will, kommt es zu wechselseitigen Schlägen zwischen ihm und einem der Beteiligten.

Sonntag, 3.45 Uhr, Maximilianstraße: Ein 20-Jähriger provoziert den Angestellten eines Imbiss und schlägt ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Polizisten bemerken das und eilen dem Angestellten zur Hilfe. Als sie versuchen, den Täter zu fixieren, kommt ein 20 Jahre alter Freund des Schlägers mit einem Radschlüssel in der Hand aggressiv auf die Beamten zu. Als die Beamten, versuchen, den Freund unter Kontrolle zu bringen, schlägt dieser am Boden mit dem Radschlüssel um sich. Das veranlasst einen 26-jährigen Verwandten des Mannes, die Beamten ebenfalls anzugreifen, um seinen Freund zu befreien. Als weitere Polizisten dazukommen, gelingt es, die drei aggressiven Männer zu bändigen. Sie werden nun unter anderem wegen Körperverletzung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Sonntag, 5 Uhr, Annastraße: Zwei Polizeibeamte hören auf dem Weg zum Dienst im Bereich der Annastraße laute Geräusche. Zuerst splittert Glas, dann kracht und rumpelt es laut. Sie sehen zwei junge Männer, 17 und 19 Jahre alt, die einen Blumenkasten umstoßen wollen. Anschließend tritt einer der beiden gegen eine Schaufensterscheibe. Die Beamten stellen einen Täter, der andere wird durch eine hinzugerufene Streife aufgegriffen. In der Annastraße stellen die Polizisten zwei beschädigte Pflanzkübel, umgeworfene Stühle und Tische sowie eine gesplitterte Schaufensterscheibe fest. Die Jugendlichen werden wegen Sachbeschädigung angezeigt.

