15:10 Uhr

Randalierer richten im Univiertel hohen Schaden an

Die Polizei musste am frühen Sonntagmorgen zur Haltestelle Universität ausrücken.

Eine Gruppe junger Leute hat am frühen Sonntagmorgen in Augsburg nicht nur an der Haltestelle Uni randaliert.

Die Polizei ist am Sonntagmorgen gegen sieben Uhr auf mehrere Randalierer an der Haltstelle Universität aufmerksam gemacht worden. Die Einsatzkräfte kontrollierten vor dem Institut für Physik sieben Personen. Im unmittelbaren Umkreis stellte die Polizei mehrere Beschädigungen fest, die der Gruppe zugeordnet werden konnten.

So wurden an der Ecke Salomon-Idler-Straße/Alter Postweg Absperrpoller aus der Verankerung genommen und mit diesen ein auf dem Universitätsgelände geparktes Motorrad beschädigt. Außerdem wurden das Display eines Fahrscheinautomaten an der Haltestelle, der Hinweisgeber einer Blindenampel und ein abgestelltes Fahrrad zerstört.

Die Polizei nahm noch vor Ort vier Personen im Alter zwischen 19 und 22 Jahren in Gewahrsam. Bei drei von ihnen wurden Atemalkoholtests durchgeführt. Sie ergaben Werte zwischen 1,3 und 1,8 Promille. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2710 zu melden. (ina)

