17:22 Uhr

Randalierer schlägt in Augsburg einem Polizisten ins Gesicht

In der Augsburger Innenstadt ist ein 20-Jähriger auf einen Polizisten losgegangen. Der Beamte musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Anwohner meldet sich bei der Polizei in Augsburg, weil junge Männer ein Auto in der Innenstadt demolieren. Als die Beamten die beiden kontrollieren, rastet ein 20-Jähriger aus.

Ein 20 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Sonntag bei einer Polizeikontrolle ausgerastet sein und einen Beamten verletzt haben. Nach Angaben der Polizei teilte ein Anwohner der Alpenstraße der Polizei gegen 0.30 Uhr mit, dass er aus seinem Fenster zwei Jugendliche sehe, die gegen die Außenspiegel von dort geparkten Autos treten würden. Die Polizei fahndete nach den Jugendlichen, die schließlich einer Zivilstreife auf Höhe der Gögginger Brücke auffielen, weil sie gegen ein Fahrrad und eine Werbetafel traten.

20-Jähriger schlägt in Augsburg einem Polizisten ins Gesicht

Bei der Kontrolle der beiden 19- und 20-jährigen Männer soll der 20-Jährige einem Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn in den Schwitzkasten genommen haben. "Erst durch die Hilfe des zweiten Kollegen konnte der Mann überwältigt und ihm Handschellen angelegt werden", heißt es vonseiten der Polizei. Die beiden jungen Männer sollen sich auch bei der folgenden Fahrt und im Polizeiarrest weiter aggressiv gezeigt und die Beamten beleidigt haben. "Im Polizeiarrest konnten bei den Jugendlichen schließlich noch zwei Joints aufgefunden werden", berichtet die Polizei weiter.

Gegen die beiden 19- und 20-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen zahlreicher Delikte. Der verletzte Beamte musste sich im Krankenhaus behandeln lassen und erlitt durch die Auseinandersetzung Verletzungen an der Lippe und Stirn, er konnte seinen Dienst jedoch nach der Behandlung fortsetzen, so die Polizei. An dem beschädigten Auto wurde ein Hinweiszettel der Polizei angebracht. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323 2110 zu melden. (jaka)

