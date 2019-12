vor 26 Min.

Randalierer tritt Polizisten gegen den Kopf

Die Beamten hatten den Mann gefesselt, doch er konnte sich befreien.

Er hatte zu viel getrunken und begann zu randalieren: Am Samstag gegen 22.30 Uhr pöbelte ein 32-Jähriger mehrere Gäste sowie Angestellte einer Bar in der Bismarckstraße an. Bis die Polizei kam, begann er in der Kneipe zu randalieren, weshalb er von mehreren Anwesenden festgehalten wurde. Um weitere Störungen durch den aggressiven und alkoholisierten Mann zu verhindern, nahmen zwei Polizeibeamte ihn in Gewahrsam, fesselten ihn und setzten ihn auf den Rücksitz ihres Dienstfahrzeugs.

Während der Fahrt in den Polizeiarrest gelang es dem 32-Jährigen, vom Rücksitz aus mit dem Fuß gegen den Kopf des Fahrers zu treten. Er traf den Beamten seitlich am Kopf und fügte ihm leichte Verletzungen zu. Der Beamte konnte dank einer Vollbremsung einen Unfall verhindern. Nur mit großer Anstrengung konnten die Einsatzkräfte den tobenden Beschuldigten im Fahrzeug bändigen und in den Arrest bringen. Durch die Fußtritte beschädigte der Angreifer auch die Kopfstütze am Fahrersitz. Gegen den 32-Jährigen wird nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (nip)

