vor 49 Min.

Rap, Funk und Punk beim Modular

Veranstalter geben weitere Künstler bekannt

Der Stadtjugendring gibt weitere Bands für das Modular Festival (11. bis 13. Juni) bekannt. Auftreten wird demnach der Rapper OG Keemo, der zuletzt sein Album „Geist“ veröffentlicht hat. Auch internationale Künstler konnten für das Konzertwochenende gewonnen werden, heißt es in der Mitteilung. Darunter befinden sich Franc Moody aus London (Disco/Funk) und das zehnköpfige Golden Dawn Arkestra aus Austin in Texas. Hinzu kommen deutsche Newcomer wie Some Sprouts(Indie Pop), Kind Kaputt (Post Punk), Franniethefirst (Emo Rap), Elena Rud (Indie/Synthwave) und Florian Paul & Die Kapelle der letzten Hoffnung (Singer/Songwriter/Chanson). Beim Modular Festival werden darüber hinaus auch lokale Musiker spielen, zum Beispiel die Augsburger Band Aera Tiret (Live Elektro). Sie habe noch nie einen Auftritt gespielt und sorge dennoch für Furore: Zwei Singles stürmten Platz 1 der iTunes- Charts, so der Stadtjugendring.

Neben den Dreitages-Festivaltickets (65 Euro regulär, 50 Euro ermäßigt) sind nun auch Tagestickets für das Festival erhältlich (30 Euro, 25 Euro ermäßigt). Für Kinder bis einschließlich zwölf Jahren ist der Eintritt frei. (AZ)

Nähere Infos und Tickets online unter: www.modular-festival.de.

Themen folgen