17.12.2019

Rasante Manöver im Landkreissüden

Ein Mann lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Eine rasante Verfolgungsfahrt hat sich ein Mann am späten Montagabend mit der Polizei geliefert. Sie führte durch den südlichen Landkreis. Dem Bericht zufolge meldete sich eine Frau bei der Illertissen Polizei, die sich Sorgen um einen Bekannten machte: Ein 51-Jähriger in einer psychischen Ausnahmesituation sei im Raum Illertissen unterwegs, hieß es. Eine Streife traf am Marktplatz auf den Mann, der in einem Auto saß. Als dieser die Polizei erkannte, ergriff er die Flucht.

Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich zunächst bis Tiefenbach. Dort schnitt eine Streife der Polizei Weißenhorn dem Flüchtenden den Weg ab. Dem gelang jedoch ein Wendemanöver über Wiesen und Äcker. Die Fahrt führte weiter über Bellenberg und Au, dann zurück nach Illertissen. Dort setzten mehrere Streifenwagen den 51-Jährigen in einer Sackgasse an der Unterrother Straße fest.

Als sich die Beamten dem Fluchtfahrzeug näherten, legte der 51-Jährige den Rückwärtsgang ein – und fuhr mit Vollgas auf die Polizisten zu. Diese konnten sich noch hinter einen Streifenwagen retten. Der Mann fuhr bei diesem Manöver gegen zwei Polizeiautos und beschädigte diese auch. Danach gelang es den Beamten, den Mann mit seinem Wagen endgültig einzukeilen – die Flucht war beendet.

Allerdings wollte der 51-Jährige nicht aus seinem Fahrzeug aussteigen. Er musste mit Zwang aus dem Innenraum gezogen werden, wobei er massiv Widerstand leistete und nach einem Beamten trat. Schlussendlich wurde er fixiert und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen diverser Straftaten ermittelt.

Verletzt wurde durch den Vorfall glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 6000 Euro. Der 51-Jährige war während der Flucht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, außerdem schaltete er immer wieder sein Licht aus.Die Illertisser Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, sich zu melden. (az)

Kontakt: Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen.

