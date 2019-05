16:16 Uhr

Rathausplatz: Polizei rückt wegen Schlägerei in Tram aus

Für Aufsehen hat ein Polizeieinsatz am Freitagnachmittag auf dem Rathausplatz gesorgt. Die Beamten waren wegen einer Schlägerei in einer Straßenbahn gerufen worden.

In einer Straßenbahn der Linie 2, die gegen 14.50 Uhr von Richtung Dom kommend am Rathausplatz einfuhr, ist es zu einer Schlägerei gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren drei bis vier Männer in der Tram aneinander geraten. Eine Bierflasche war im Spiel. Ein Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf. Er war blutüberströmt. Zwei Krankenwagen und drei Einsatzfahrzeuge der Polizei waren vor Ort am Rathausplatz.

Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ermittelt nun die Polizei. Wie ein Sprecher berichtet, musste die Straßenbahn nach dem Vorfall ins Depot gefahren werden, weil darin Scherben und Blut lagen. Außerdem wird sie von der Polizei noch genauer unter die Lupe genommen. (ina)

