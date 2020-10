vor 48 Min.

Rathausplatz und Plärrer: Die Schausteller bauen ihre Fahrgeschäfte ab

Plus Der Vergnügungspark endet und in der Innenstadt werden die Karusselle abgebaut. Die Schausteller sind froh um die Einnahmen, schauen aber mit Sorge in die Zukunft.

Von Jörg Heinzle

Normalerweise ist er den Sommer über viel unterwegs, immer wieder in anderen Städten und auf neuen Plätzen. Dieser Sommer aber ist für Thomas Kreis komplett anders verlaufen. Seit Juli stand er mit seinem Kinderkarussell "Samba" auf dem Augsburger Rathausplatz, im Herzen seiner Heimatstadt. Um die von der Corona-Krise gebeutelten Schausteller zu unterstützen, hatte die Stadt Fahrgeschäfte an mehreren Plätzen in Augsburg erlaubt – und zuletzt auch einen mehrwöchigen Vergnügungspark auf dem Plärrergelände. Am Sonntag war überall der letzte Tag. Die Schausteller bauen die Attraktionen jetzt wieder ab – mit ziemlich gemischten Gefühlen.

Mehrere Wochen standen die Fahrgeschäfte auf dem Augsburger Rathausplatz. Nun ist der Rummel vorbei. Bild: Klaus Rainer Krieger (Archivfoto)

Thomas Kreis sagt, er sei dankbar dafür, dass er sein Karussell auf dem Rathausplatz betreiben durfte. Als im Frühjahr wegen der Corona-Krise erst einmal alle Volksfeste abgesagt wurden, sei er zunächst in ein ziemliches Loch gefallen. "Es war hart, daheim sitzen zu müssen und nicht arbeiten zu können". Er erledigte dann Arbeiten, die er sich schon länger vorgenommen hatte - und war froh, als es im Juli endlich wieder losging.

Auch Josef Diebolds Kinderkarussell "Orient-Express" stand den Sommer über am Rathausplatz, ebenso wie das Kettenkarussell. Diebold ist Vorsitzender des Schwäbischen Schaustellerverbands. "Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit hatten, hier zu stehen", sagt er. Auch der Vergnügungspark auf dem Plärrergelände sei wichtig gewesen. Trotzdem hätten er und seine Kollegen eine wirtschaftlich extrem schwierige Saison hinter sich. Werde es nächstes Jahr nicht besser, dann dürfte es für viele Schaustellerbetriebe sehr eng werden, prophezeit Diebold.

Ersatz-Plärrer in Augsburg: Schausteller ziehen positive Bilanz

Auf dem Plärrergelände durften die Schausteller seit Ende August einen Vergnügungspark betreiben. Wer rein wollte, musste zuvor seine Adresse angeben. An den Fahrgeschäften galt eine Maskenpflicht. Festzelte gab es keine, und Menschenmassen, wie man sie vom Plärrer kennt, ebenfalls nicht. Meist war auf den extrabreiten Wegen viel Platz.

Die Schausteller ziehen trotzdem eine positive Bilanz. Niemand habe erwartet, dass der Ersatz-Plärrer mit dem normalen Volksfest mithalten könne, sagt Josef Diebold. Der Zuspruch sei aber ordentlich gewesen. Und: "Es war wichtig, dass die Kollegen ihrer Arbeit nachgehen konnten und sie Einnahmen hatten." Die Menschen, die gekommen seien, seien auch bereit gewesen, Geld auszugeben. Deshalb hatten die Schausteller auch zweimal eine Verlängerung für den Vergnügungspark beantragt und diese von der Stadt Augsburg auch jeweils genehmigt bekommen.

29 Bilder So bunt strahlt der Ersatz-Plärrer am Abend Bild: Peter Fastl

Zur Lechhauser Kirchweih sollen demnächst nochmal Fahrgeschäfte aufgebaut werden. Und die Schausteller richten ihren Blick nun auch auf die Vorweihnachtszeit. Viele betreiben Stände auf Weihnachtsmärkten, das ist ein wichtiger Teil des Jahreseinkommens. Erste Märkte wurden schon abgesagt. In Augsburg soll der Christkindlesmarkt aber mit einem abgeänderten Konzept stattfinden. Unter anderem sollen sich Glühweinstände in der Stadt verteilen, auf dem Rathausplatz selbst soll es keinen Glühweinausschank geben. Der Kinderweihnachtsmarkt auf dem Moritzplatz könne wohl stattfinden, sagt Josef Diebold. Wegen der Corona-Auflagen allerdings ohne Rahmenprogramm wie die sonst so beliebten Puppentheater-Aufführungen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen