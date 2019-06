vor 55 Min.

Rattenplage: Wohnungsfirma schaute (zu) lange zu

Seit zwei Jahren leiden Anwohner einer Wohnanlage darunter, dass sich nebenan der Müll stapelt. Die zuständige Immobilienfirma wurde nicht tätig. Ein Einzelfall?

Von Eva Maria Knab

Das Unternehmen Vonovia gilt als größter privater Vermieter in Deutschland. Es wirbt mit „bezahlbaren Mieten“ und gibt sich gerne einen sozialen Anstrich. Der rasant wachsende Dax-Konzern kümmert sich vor Ort aber nicht immer schnell genug um Probleme, die in seinen Wohnobjekten auftauchen. Das zeigt der Fall der Rattenplage in der Augsburger Prinzstraße und Provinostraße. Ein Schreiben des städtischen Gesundheitsamtes ließ man einfach liegen. Mieter und Nachbarn wurden mit einem erheblichen Müllproblem und tierischen Schädlingen über Monate hinweg alleine gelassen. Letztere ließ man mit ihren berechtigten Beschwerden offenkundig so lange abtropfen, bis unsere Zeitung nachfragte. Immerhin hat ein Unternehmenssprecher nun spürbare Verbesserungen versprochen. Bleibt zu hoffen, dass es in Augsburg ein Einzelfall war und Vono-via Probleme sonst zügiger löst.

