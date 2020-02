Raub am Oberhauser Bahnhof: Haftstrafe für kriminelles Trio

Plus Drei Angeklagte sollen einen 38-jährigen Mann am Oberhauser Bahnhof in Augsburg brutal überfallen haben. Nun kam es zum Prozess.

Haftstrafen zwischen fünf und 17 Monaten hat jetzt ein Schöffengericht des Amtsgerichts gegen ein Trio verhängt, dem vorgeworfen wurde, einen 38-Jährigen wird in Oberhausen verprügelt, gebissen und beraubt zu haben. Die Verteidiger der drei hatten auf wesentlich mildere Strafen und Freispruch plädiert.

Nach Ansicht des Gerichts hatte sich so oder so ähnlich zugetragen, wie es die Anklageschrift den drei Angeklagten vorgeworfen hatte. Entsprechend soll am Abend des 15. Mai 2018 eine gelernte 32-jährige Friseurin auf die Herrentoilette neben dem Oberhauser Bahnhofsgebäude gegangen sein, weil bei den Damen besetzt gewesen sei. Hier stieß sie auf einen 38-jährigen Pakistaner. Während die Frau vor Gericht behauptete, der Mann habe sie an Ort und Stelle vergewaltigen wollen, hatte der Geschädigte ausgesagt, er sei von der Frau mit einer Schere am Hals verletzt worden, als sie ihm den Geldbeutel habe stehlen wollen. Sie war hinausgerannt und hatte um Hilfe gerufen, sie sei vergewaltigt worden. „Beigesprungen“ waren der Frau mehrere Personen, einige der Drogenszene zugehörig. Sie seien dem 38-Jährigen hinterhergelaufen und hätten ihm, nachdem der Mann gestürzt war, das Mobiltelefon und den Geldbeutel entwendet, so die Ermittlungen.

Raub am Oberhauser Bahnhof: Mehrere Zeugen vernommen

Ein 41-jähriger Angeklagter, gelernter Metzger aus Dillingen, war von mehreren Zeugen nach Überzeugung des Gerichts zweifellos erkannt und beschrieben worden als der Mann, der aus der Börse des Opfers Geld genommen und an die Beteiligten, unter anderem an die 32-jährige Mitangeklagte verteilt hatte. Zu denjenigen, die den 38-Jährigen gejagt und geschlagen haben, zählt laut Gericht auch ein 28-jähriger Mitangeklagter aus Augsburg. Staatsanwältin Gudrun Wagner sah die Tatvorwürfe der Anklageschrift weitgehend bestätigt, auch wenn die beiden männlichen Angeklagten keine Aussagen zum Tatgeschehen gemacht hatten. Sie berief sich auf die Aussagen des Geschädigten, mehrerer Zeugen und der Polizisten, die im Rahmen mehrerer Verhandlungstage vernommen worden waren. Für den 41-jährigen Angeklagten und die 32-Jährige forderte sie eine Haftstrafe von jeweils 18 Monaten. Im Falle des 28-jährigen Angeklagten bildete Wagner eine Gesamtfreiheitsstrafe von 27 Monaten wegen Raubes, Körperverletzung, Bedrohung und Waffenbesitzes.

Ganz anders sahen das die Verteidiger des angeklagten Trios. Sowohl Felix Hägele – für den 28-jährigen Angeklagten – als auch Catharina Müller für die 32-Jährige sahen keinen Tatnachweis für ein Raubgeschehen durch ihre Mandanten erbracht. Müller forderte für ihre Mandantin einen Freispruch, Hägele wegen anderer Tatvorwürfe, die nicht vom Oberhauser Bahnhof herrührten, eine Freiheitsstrafe von acht Monaten. Diese sei durch die ebenso lange Untersuchungshaft seines Mandanten gleichsam abgesessen, sodass er freizulassen sei.

Raub in Augsburg: In eine Entziehungsanstalt wollen die Angeklagten nicht

Auch Rechtsanwalt Marco Müller konnte in seinem Plädoyer keine Beweise erkennen, die für die Täterschaft seines Mandanten, des 41-jährigen Angeklagten, sprächen. Er forderte, ihn wegen des Raubvorwurfs freizusprechen und lediglich zu vier Monaten Haft wegen Körperverletzung zu verurteilen. Sowohl Hägele als auch Müller widersprachen zudem den jeweiligen Gutachtern, die geraten hatten, ihre Mandanten wegen Drogen- und Alkoholabhängigkeit statt ins Gefängnis in eine Entziehungsanstalt einzuweisen. Das würden ihre Mandanten aktuell nicht wollen.

Das Gericht unter Vorsitz des Richters Thomas Müller-Froelich stand mit seinem Urteil näher bei der Staatsanwältin. Es sah im Falle des 41-Jährigen den Tatvorwurf des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung als erwiesen an. Der mehrfach vorbestrafte Mann wurde zu einer Strafe von 16 Monaten verurteilt, die er in einer Entziehungsanstalt verbringen soll. Ebenfalls in eine Entziehungsanstalt, das sogar 17 Monate, soll der 28-jährige Angeklagte.

Zwar sah das Gericht bei ihm keinen Raub als erwiesen an, wohl aber zweifache gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und unerlaubten Schusswaffenbesitz. Fünf Monate ins Gefängnis soll die 32-jährige Mitangeklagte. Die Frau, die den letzten Verhandlungstag unentschuldigt verpasste, wurde wegen Hehlerei verurteilt, sie hatte nach Ansicht des Gerichts Geld des Überfallenen angenommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Lesen Sie dazu auch:

Warum wird man gewalttätig? Ein Straftäter erzählt

Brutale Angriffe an Königsplatz und vor Disco: Wird Augsburg krimineller?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.