vor 52 Min.

Raubüberfall auf Spielhalle in Oberhausen scheitert

In Oberhausen ist in der Nacht auf Freitag ein Raubüberfall auf eine Spielhalle gescheitert.

Bei einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Augsburg-Oberhausen wurden die Täter von einem Hund überrascht - und flüchteten daraufhin.

In Oberhausen ist in der Nacht auf Freitag ein Raubüberfall gescheitert. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten zwei Maskierte gegen 2.30 Uhr die Aufsichtsperson einer Spielhalle in der Neuhäuserstraße mit einer Schusswaffe, als diese gerade eine Raucherpause am Eingang zum Casino machte. Die Täter drängten die Frau in die Spielhalle und nahmen dort den Hund der 58-Jährigen wahr. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute.

Überfall auf Spielhalle in Oberhausen: Polizei sucht nach Tätern

Die Polizei sucht die Täter und bittet um Mithilfe. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: etwa 1,7 Meter groß und schlank, bekleidet mit einer dunkelblauen Daunenjacke mit Kapuze, blauer Jeans und grauen Stoffhandschuhen

Täter 2: etwa 1,75 Meter groß und schlank, bekleidet mit einem Kapuzenpullover mit großem Schriftzug im Brustbereich "genuine denim jeans", blaue Jeans

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323 3810 entgegen. (AZ)

