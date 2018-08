vor 36 Min.

Raubüberfall in Augsburg: Polizei fahndet nach Tätern

Nach einem Raubüberfall in Lechhausen sucht die Polizei nach den Tätern. Es ist eine Belohnung von 4000 Euro ausgesetzt.

Die Polizei sucht nun mit Fahndungsbildern nach zwei Männern, die für einen Raubüberfall in Lechhausen verantwortlich sein sollen. Wie bereits berichtet, wurde am 11. Juli um die Mittagszeit ein 58-jähriger Mann in seiner Wohnung in der Fraunhoferstraße von zwei Männern überfallen. Einer der Täter soll den 58-Jährigen mit einer Pistole bedroht haben. Maskiert waren die Männer dabei offenbar aber nicht. Wie die Polizei meldet, erbeuteten die Männer Bargeld. Eine Fahndung brachte keinen Erfolg.

Zu weiteren möglichen Hintergründen gibt sich die Polizei eher schweigsam. Zur Höhe der Beute könne man keine Angaben machen, heißt es auf Anfrage, da es sich um Täterwissen handele. Auch könne man nicht mitteilen, was die Täter konkret mit dem Opfer machten. Ob sie es etwa fesselten, könne man weder dementieren noch bestätigen. Der 58-Jährige jedenfalls blieb bei der Tat körperlich unversehrt.

So werden die Räuber beschrieben

Die Kripo hat eine achtköpfige Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen, die sich um den Fall kümmert. Zuletzt suchten die die Ermittler nach Zeugen und baten um Hinweise zu den Tätern, die wie folgt beschrieben wurden: Einer der Männer ist 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und muskulös. Er hatte dunkles, kurzes Haar, ein rundes Gesicht und Dreitagebart. Er trug ein graues Kapuzenshirt, blaue Jeans und blaue Turnschuhe. Der zweite Verdächtige ist etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Haare, Dreitagebart und eine auffällig krumme Nase. Er trug ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans mit modischen Löchern und weiße Turnschuhe. Beide Männer sprachen gebrochen deutsch, eventuell mit einem osteuropäischen Einschlag.

Per Phantombilder erhoffen sich die Beamten nun Hinweise auf die Identität der Flüchtigen. Zugleich setzt das Landeskriminalamt auch eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für Hinweise aus, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter führen. Zusätzlich wurden von privater Seite weitere 1000 ausgelobt, heißt es weiter. Die Kripo Augsburg ist erreichbar unter der Nummer 0821/323-3810. (jaka)

