Raubüberfall in Lechhausen: 4000 Euro Belohnung für Hinweise

Die Kripo Augsburg sucht weiterhin nach Zeugen zu einem Überfall in Lechhausen.

Ein Raubüberfall in Lechhausen ist weiterhin ungeklärt. Nun haben das Bayerische Landeskriminalamt und eine Privatperson Belohnungen ausgesetzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg sucht weiterhin nach zwei Tätern, die am 11. Juli gegen 13 Uhr einen Mann in seiner Wohnung in der Fraunhoferstraße überfallen haben. Die beiden Männer erbeuteten Bargeld. Nach Angaben der Polizei soll einer der beiden Räuber dem 58-jährigen Mann mit einer Pistole gedroht haben. Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung nach den Tätern ein. Den beiden Männern gelang jedoch die Flucht.

Bei der Kripo Augsburg kümmert sich seit dem Überfall eine achtköpfige Ermittlungsgruppe um den Fall. Nähere Einzelheiten zum Tathergang gab die Polizei nicht bekannt, da diese noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen sind.

Das Bayerische Landeskriminalamt hat nun eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Von privater Seite wurden 1000 Euro zur Aufklärung der Tat ausgelobt.

So sahen die mutmaßlichen Täter aus

Die Kripo sucht weiterhin nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Einer der Männer ist 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und muskulös. Er hatte dunkle, kurze Haare, ein rundes Gesicht und einen Dreitagebart. Er trug ein graues Kapuzenshirt, blaue Jeans und blaue Turnschuhe.

Der zweite Verdächtige ist etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Haare, Dreitagebart und laut Polizei eine auffällig krumme Nase. Er trug ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans mit modischen Löchern und weiße Turnschuhe. Beide Männer sprachen gebrochen Deutsch, eventuell mit osteuropäischem Einschlag.

Die Kripo Augsburg ist erreichbar unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (AZ)

