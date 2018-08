16:29 Uhr

Raufereien auf dem Plärrer halten Polizei auf Trab

Zu einem großen Polizeieinsatz am Plärrer in Augsburg kam es am Freitagabend.

Am ersten Wochenende des Volksfestes ging es weniger ruhig zu als in den vergangenen Jahren. Am Freitag kam es zu einem Großeinsatz der Polizei.

In den vergangenen Jahren war der Plärrer stets ein überwiegend friedliches Volksfest. Der diesjährige Herbstplärrer ist aus polizeilicher Sicht allerdings nicht ganz so ruhig gestartet wie zuletzt.

Herbstplärrer 2018: Besonders zum Auftakt gab es Ärger

Insbesondere am Freitag und Sonntag des ersten Wochenendes gab es mehrere Einsätze wegen aggressiver Besucher, berichtet die Polizei. Am Samstag kam es demnach hingegen zu keinen nennenswerten Vorfällen. Insgesamt zeigten die Beamten der Plärrerwache schon am ersten Wochenende drei Menschen wegen Widerstandshandlungen an.

Die Besucher sollen sich nach Auskunft der Polizei teils extrem aggressiv und renitent verhalten haben. Vier Polizeibeamte erlitten hierbei Verletzungen, waren aber alle weiterhin dienstfähig. Zum Vergleich: Am gesamten Osterplärrer verzeichnete die Polizei insgesamt drei Widerstandshandlungen, also so viele, wie jetzt bereits am ersten Wochenende des Volksfestes.

Welche Rolle FCA-Ultras bei einer Rauferei am Autoscooter gespielt haben

Freitag, Samstag und Sonntag seien insgesamt sechs Körperverletzungsdelikte angezeigt worden, berichtet die Polizei weiter. Einen besonders großen Polizeieinsatz gab es am Freitag gegen 23.30 Uhr. Zu der Zeit bahnte sich offenbar eine größere Rauferei beim Autoscooter mit rund 30 Beteiligten an. Insbesondere Anhänger der FCA-Ultra-Szene sollen hierbei Einsatzkräfte bedrängt haben.

Gegen 24 Uhr fuhren nach Polizeiangaben vom Plärrer zwei Busse der FCA-Fans zum Auswärtsspiel nach Düsseldorf ab. Erst nachdem die Beamten vor Ort Unterstützung hinzugezogen hätten, habe man weitere Provokationen unterbinden und die Situation schnell unter Kontrolle bringen können. Teilweise waren 15 Polizeistreifen und auch Hundeführer vor Ort. Verletzt wurde aber trotz der angespannten Lage aber niemand.

Am Wochenende nahm die Polizei zwei schwer betrunkene Menschen in Schutzgewahrsam, eine weitere Person landete nach Randale ebenfalls im Polizeiarrest. (AZ)

