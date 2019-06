vor 18 Min.

Raus aufs Feld, die Erdbeeren sind reif

Viele Landwirte bieten Früchte zum Selberpflücken an. Für manchen Augsburger ist der Besuch ein Muss

Von Oliver Wolff

Für eine der beliebtesten Sommerfrüchte der Deutschen hat die Saison begonnen, und: „Es schaut gut aus“, sagt Erdbeerbauer Florian Schweiger. 14 Sorten wachsen auf seinen vier Feldern. „Wir sind nicht auf Ertrag aus; Hauptsache, die Erdbeerpflanzen sind gesund und die Früchte geschmacklich gut.“ Bis Mitte Juli, rechnet der Landwirt, kann man ernten – vorausgesetzt, es kommt nicht unerwartet ein Unwetter.

Die letzte Regenperiode habe den Pflanzen gut getan, so Schweiger. In diesem Jahr wird es also besonders viele Früchte geben. „Der Niederschlag kam zur richtigen Zeit, die Blütezeit war vorüber.“ Für die heißen Tage hat der Erdbeerbauer Tropfschläuche in die Pflanzreihen verlegt. So könne Wasser gespart werden. Positiver Nebeneffekt: Die Blätter werden nicht nass und sind weniger anfällig für Pilzkrankheiten. Beim Pflanzenschutz müsse er deshalb nur das Allernötigste tun.

Einen besonderen Familienausflug hat die Augsburgerin Nawal Kassem mit Ehemann Hasan Hayek und ihren Töchtern Fatima und Madeleine zu Schweigers Feld in der Nähe der Universität gemacht. „Die Kinder sind zum ersten Mal auf der Plantage. Für sie ist das Selbstpflücken ein Erlebnis. Zuvor hat die 29-jährige Mutter die Früchte immer im Supermarkt gekauft. „Frisch vom Feld schmecken sie viel besser“, sagt Kassem nach einer Kostprobe. Alle Familienmitglieder müssen mithelfen, denn am Abend feiert die Familie zusammen mit Freunden und Verwandten das Zuckerfest, die Feierlichkeiten nach Ramadan. Joanna Bosch ist gerade von der Arbeit gekommen und macht einen Abstecher zum Erdbeerfeld. Die selbstständige Fliesenlegerin aus Augsburg macht aus den Früchten Erdbeermarmelade für ihre Kinder. Auf dem Speiseplan steht eine Spezialität aus ihrem Heimatland Polen: Pierogi – „das ist wie Maultaschen mit Erdbeerfüllung“, erklärt Bosch. Für sie zählt nur das Selbstpflücken, auch wenn ihr Berufsalltag ihr körperlich alles abverlangt. „Erdbeeren aus dem Ausland haben einfach keinen Geschmack.“

Mathestudentin Christina ist mit ihren Kommilitoninen Luisa und Julia nach einer gemeinsamen Lernstunde zum Erdbeerfeld gekommen. „Ich mache zu Hause einen Erdbeer-Spargelsalat“, sagt Christina. Das Rezept stammt von der 23-Jährigen selbst. „Ich habe es einfach einmal ausprobiert und es schmeckt!“ Ihre Freundinnen mögen es dagegen konventioneller: Luisa wird einen Erdbeerkuchen machen, Julia einen Fruchtquark.

Kein Verkauf ohne Verkäufer: Barbara Rieblinger steht seit zwölf Jahren in den Verkaufshäuschen von Erdbeerbauer Schweiger. Gegen die Sommerhitze hat sie einen Tipp: „Ich habe immer einen Kübel Wasser dabei, da mache ich mich nass, wenn es mir zu heiß wird.“

