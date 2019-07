vor 42 Min.

Reaktionen auf Welterbe-Titel: Gribl tanzt im Regen, Söder gratuliert

Der Unesco-Titel für Augsburg löst deutschlandweit Freude aus. Selbst Kaiser Augustus trägt Handtuch. Die Reaktionen zur Welterbe-Auszeichnung.

Von Nicole Prestle

Als Oberbürgermeister ist man kalte Duschen gewöhnt, doch manchmal nimmt man sie freiwillig: Kurt Gribl veröffentlichte am Samstag ein Video auf Facebook, das den sonst so beherrschten OB von einer anderen Seite zeigt: Seine Frau Sigrid Gribl macht ihn aus dem Off mit dem Wasserschlauch nass, Gribl feiert dabei tanzend den Welterbe-Titel für Augsburg.

Söder gratuliert Augsburg zur Welterbe-Ernennung

Die Ernennung Augsburgs zum Unesco-Welterbe löste bayern- und deutschlandweit Reaktionen aus. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder meldete sich via Twitter: „Gratulation an Augsburg. Die Stadt ist mit ihrer historischen Wasserversorgung in die Denkmalliste der Unesco aufgenommen worden. Als Ministerpräsident freue ich mich sehr für Augsburg.“ Auch Bayerns Kunstminister Bernd Sibler begrüßt die Entscheidung. Die Aufnahme in die Liste mache deutlich, wie wertvoll die kulturelle Errungenschaft und technische Leistung der Augsburger Wasserversorgung sei.

Für Grünen-Bundestagsabgeordnete Claudia Roth ist die Ernennung „eine wunderbare Anerkennung für diese vielfältige, spannende Stadt“. Roth bedankte sich bei allen, die sich an der Bewerbung beteiligt hatten: „Was für ein Kraftakt, was für ein Erfolg.“

Unesco-Chefin rechnete fest mit Augsburg

Die deutsche Unesco-Chefin Prof. Maria Böhmer hatte fest auf die Einschreibung Augsburgs gesetzt: „Im Augsburger Wassermanagement-System spiegeln sich viele Jahrhunderte Erfindergeist. Hier wurde mehr als einmal Technikgeschichte geschrieben.“ Sie freue sich, „dass das Welterbekomitee dieses herausragende Ensemble zum Welterbe erklärt hat“, so Böhmer.

Maria Böhmer, Deutschlands Unesco-Chefin. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa

Augsburgs Stadtwerke-Geschäftsführer Alfred Müllner sieht in der positiven Entscheidung „auch eine Auszeichnung für 800 Jahre nachhaltige Trinkwasserversorgung für die Bürger Augsburgs“. Diese wurde im Lauf der Jahrhunderte jeweils mit modernster Technik garantiert.

Tourismusdirektor Götz Beck weiß, dass Unesco-Welterbestätten „touristische Schwergewichte“ sind. Der Titel sei eine Möglichkeit, „spannende Impulse“ für die touristische Entwicklung der ganzen Region zu setzen, und zwar auf nationaler wie internationaler Ebene.

Augsburg will Nachricht vom Unesco-Titel in die ganze Welt schicken

Die städtische Gesellschaft Augsburg Marketing will die Nachricht vom Unesco-Titel in die ganze Welt schicken. Sie hat vier Postkarten-Motive entworfen, die die Augsburger schon bald an Freunde und Bekannte versenden können. Ein Motiv zeigt Brunnenfigur Augustus, er hat sich ein Handtuch über die Schulter geworfen...

