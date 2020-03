vor 39 Min.

Reaktionen zur Wahl in Augsburg: Wäre bei den Grünen mehr drin gewesen?

Sie gehen gegeneinander in die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Augsburg: CSU-Kandidatin Eva Weber und Dirk Wurm von der SPD.

Plus Richtig zufrieden kann eigentlich nur die Augsburger CSU mit dem Ergebnis ihrer OB-Kandidatin sein. Die SPD kommt in die Stichwahl, verliert aber im Stadtrat. Die ersten Reaktionen.

Von Jörg Heinzle

Es ist ein Wahlabend im Augsburger Rathaus ohne allzu große Euphorie. Das liegt auch am Coronavirus, weswegen deutlich weniger Besucher als sonst an Wahlabenden üblich in den Oberen Fletz des Augsburger Rathauses gelassen werden. Auch auf Abklatschen oder Umarmungen verzichten die Kommunalpolitiker, die hier den Eingang der Wahlergebnisse verfolgen, weitgehend. So richtig viel zu feiern gibt es für die meisten Parteien aber auch nicht – abgesehen von der CSU, deren OB-Kandidatin Eva Weber jetzt die klare Favoritin für die Stichwahl ist.

Dirk Wurm, der für die SPD ins Rennen um die OB-Wahl gegangen ist, kommt zwar in die Stichwahl – liegt aber mehr als 20 Prozentpunkte hinter Eva Weber. Ist das noch aufzuholen? So richtig scheint man an diese Chance auch bei Sozialdemokraten nicht mehr zu glauben. Florian Freund, der Chef der SPD-Stadtratsfraktion, sagt, Weber sei in der zweiten Runde jetzt die „klare Favoritin“. Es lohne sich aber trotzdem, für die Stichwahl um jede Stimme zu kämpfen. Wurm sei ein starker OB-Kandidat gewesen, der viele Wähler überzeugt habe, so Freund. Wurms persönliches Ergebnis liege ja rund fünf Prozentpunkte über dem Parteiergebnis. Darf die Augsburger SPD künftig noch die Stadtpolitik mitbestimmen? Obwohl es OB-Kandidat Wurm in die Stichwahl geschafft hat, muss die SPD jetzt darum bangen, ob sie künftig noch die Stadtpolitik mitbestimmen kann. Denn – das zeichnet sich ab – im neuen Stadtrat könnten CSU und Grüne zusammen eine klare Mehrheit haben. Bislang bildeten CSU, SPD und Grüne die Stadtregierung. Florian Freund sieht seine Partei deshalb aber noch lange nicht abgeschrieben. Schließlich seien in der bisherigen Stadtregierung auch die Grünen dabei gewesen, obwohl es rein rechnerisch nicht erforderlich gewesen wäre. Bei der SPD verweist man auch auf das gute Gesamtergebnis von Schwarz-Rot-Grün – die drei Regierungsparteien kommen im Stadtratstrend auf zusammen immerhin fast drei Viertel aller Stimmen (72,5 Prozent). Die Grünen haben bei der Kommunalwahl in Augsburg zwar deutlich dazu gewonnen – allerdings hätten ihnen manche Beobachter vor der Wahl noch mehr zugetraut. Dass es Martina Wild um haaresbreite nicht für die Stichwahl reichte, wertet man bei den Grünen offiziell nicht als Misserfolg – wenngleich man es sich wohl schon gewünscht hätte. Die Grünen lenken den Fokus auf die Stadtratswahl. Martina Wild von den Grünen landete im Rennen um das OB-Amt in Augsburg knapp auf dem dritten Platz. Bild: Klaus Rainer Krieger „Wir haben wir uns deutlich verbessern können und sind jetzt klar die zweitstärkste Fraktion“, sagt Stadträtin Verena von Mutius-Bartholy. Dass es für ein schwarz-grünes Bündnis ohne SPD reichen könnte, will man bei den Grünen noch nicht kommentieren. OB-Kandidatin Martina Wild sagt dazu: „Es ist zu früh, darüber schon zu reden.“ Wahl in Augsburg: Auf Platz vier kommt der Kandidat der AfD Andreas Jurca kommt bei der OB-Wahl hinter den „drei W“, wie Weber, Wurm und Wild im Wahlkampf oft genannt wurden, auf den vierten Platz. Er sagt, er sei über sein Ergebnis – es sind am Ende 4,8 Prozent – nicht glücklich, aber es sei „in Ordnung“. Bei der OB-Wahl sei es klar, dass die „bekannten Köpfe“ das Rennen unter sich ausmachen. Bei der Landtagswahl 2018 hatte Jurca als Kandidat im Augsburger Westen mit 11,5 Prozent besser abgeschnitten. Im Wahlkampf war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft prüft, ob Jurca sich unter anderem wegen Volksverhetzung strafbar gemacht haben könnte – es geht dabei um comicartige Bilder, die auf einem Laptop von ihm gefunden wurden, und die offenbar Hitler und den Zweiten Weltkrieg verharmlosen sollen. Jurca kann aber damit rechnen, dass er als Spitzenkandidat in den Stadtrat einzieht – laut dem ersten Trend könnte die AfD auf fünf Sitze kommen. Kommunalwahl 2020: Peter Hummel hinter Andreas Jurca Peter Hummel von den Freien Wählern ist ein erklärte Gegner der rechten AfD – landet bei der OB-Wahl aber hinter Andreas Jurca auf dem fünften Platz. Mit 3,2 Prozent schneidet er leicht besser als FW-Kandidat Volker Schafitel bei der Wahl vor sechs Jahren ab. Allerdings hatte Schafitel damals auch nicht den Bonus im Rücken, dass die Freien Wähler in der Landesregierung sitzen. Peter Hummel schaut lange und nachdenklich auf die Bildschirme im Rathaus, die die Ergebnisse zeigen. Ob er enttäuscht ist? „Nein“, sagt Hummel. Er freue sich, dass man bei der Stadtratswahl zugelegt habe – und das beste Ergebnis in einer bayerischen Großstadt erzielt habe. Auch Hummel hat gute Chancen auf einen Sitz im Stadtrat. Laut Trend dürfte es wohl für zwei Freie-Wähler-Sitze reichen. Frederik Hintermayr ist für die Linke ins Rennen um das OB-Amt gegangen. Er liegt am Ende bei knapp drei Prozent. Er sagt: „Ich juble nicht, ich weine aber auch nicht.“ Er glaubt, dass es bei der OB-Wahl eine starke Konzentration auf die drei Favoriten Eva Weber, Dirk Wurm und Martina Wild gegeben habe. „Wer Eva Weber als CSU-Kandidatin verhindern wollte, der hat Grüne oder SPD gewählt.“ Für die kleineren Parteien und Gruppierungen sei es in dieser Konstellation bei der OB-Wahl generell schwierig gewesen. Augsburg hat gewählt: Eva Weber (CSU), Dirk Wurm (SPD) und Martina Wild (Die Grünen) über ihre Ergebnisse bei der Kommunalwahl 2020. Video: Ina Marks und Jörg Heinzle Die drei Favoriten standen bei der OB-Wahl im öffentlichen Fokus Lars Vollmar (FDP) hat es bei der OB-Wahl auf 1,3 Prozent geschafft, vermutlich bekommt die FDP im Stadtrat auch wieder – wie bei der vergangenen Wahl – einen Sitz. Er sei in der Stadt noch nicht bekannt gewesen, sagt Vollmar, deshalb habe er auch keine Wunder erwartet. Der Wahlkampf habe sich dennoch gelohnt. Er werde darauf aufbauen. Christian Pettinger von der ÖDP ist bereits zum zweiten Mal als OB-Kandidat für seine Partei angetreten. Er kommt auf 1,2 Prozent, das sind nur 0,1 Prozentpunkte mehr als vor sechs Jahren. Enttäuscht sei er nicht, sagt er, auch wenn er sich mehr gewünscht habe. Die Ausgangsposition sei angesichts einer Rekordzahl an OB-Kandidaten schwieriger gewesen. Zudem habe sich die öffentliche Wahrnehmung stark auf die drei W-Kandidaten Weber, Wurm und Wild von CSU, SPD und Grünen konzentriert. 