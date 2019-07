08:37 Uhr

Rechte Spur nach Unfall auf der B17 vorübergehend gesperrt

Auf der B17 in Augsburg hat sich am Mittwochmorgen ein Auffahrunfall ereignet. Es staut sich.

Auf der B17 hatte es am Morgen auf Höhe Kriegshaber in Richtung Landsberg gekracht. Es kam zu einem Stau zwischen Gersthofen und dem Kobelweg.

Autofahrer brauchten am Mittwochmorgen auf der B17 in Augsburg besonders viel Geduld. Grund war ein Auffahrunfall auf Höhe der Ausfahrt Kriegshaber in Richtung Süden, der zusätzlich zur Baustelle für Behinderungen sorgte. Eine Frau war auf einen Transporter aufgefahren und wurde nach Angaben der Polizei verletzt. Außerdem muss Kühlflüssigkeit gebunden werden, weshalb die rechte Spur gesperrt war.

Der Rückstau reichte bis nach Gersthofen. Mittlerweile sind die Spuren des Unfalls wieder beseitigt. (AZ)