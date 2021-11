Corona: Diese Regeln gelten in den Kreißsälen im Raum Augsburg

Die Inzidenzen steigen, die Regeln in den Krankenhäusern werden wieder strenger. Worauf sich werdende Eltern im Raum Augsburg einstellen müssen.

Über 500 in der Stadt, über 600 auf dem Land: Die Corona-Inzidenzen in Augsburg und dem Landkreis steigen. Und gleichzeitig auch die Unsicherheit bei werdenden Eltern. Ist es möglich, die Geburt gemeinsam zu erleben? Können Mutter und Kind in den Tagen danach Besuch empfangen? Gibt es Familienzimmer? Welche Regeln aktuell in den Krankenhäusern im Raum Augsburg gelten.

Corona in Augsburg: Diese Regeln gelten jetzt am Josefinum

Im Josefinum, der größten Geburtsklinik in der Region, ist aktuell eine Begleitperson, in der Regel der Partner oder die Partnerin, im Kreißsaal während der Geburt zugelassen. Wer ungeimpft ist, muss eine FFP2-Maske tragen. Bei Geimpften und Genesenen reicht ein Mund-Nasen-Schutz aus. Das gilt auch für die Schwangere selbst. Ist sie ungeimpft, muss sie während der Entbindung eine FFP2-Maske tragen - "solange es möglich ist", sagt Dr. Roman Steierl, Chefarzt der Frauenklinik.

Familienzimmer gibt es im Josefinum weiterhin. In diesem Fall aber muss der Partner oder die Partnerin geimpft oder genesen sein.

Mutter und Baby dürfen auf der Wochenstation vom Vater, einem anderen gewählten Besucher oder einer Besucherin, zwischen 14.30 und 19.30 Uhr, einmal pro Tag eine Stunde besucht werden - unter Einhaltung der 3G-Regel. Weitere Familienangehörige, zum Beispiel Großeltern oder Geschwister, können derzeit nicht kommen.

Auch an der Uniklinik Augsburg ist aktuell eine Begleitperson zur Geburt zugelassen, wenn sie geimpft, genesen oder mit einem PCR-Test getestet ist. Im Notfall, so heißt es von Seiten der Klinik, sei bei einer symptomlosen Begleitperson ein Antigentest ausreichend. Schwangere müssen unter der Geburt keine Maske tragen, sagt Sprecherin Ines Lehmann auf Nachfrage.

Geburt in der Corona-Krise: Aktuelle Regeln an der Augsburger Uniklinik

Auf der Wochenstation der Uniklinik Augsburg gilt die 3G-Regel mit gültigem PCR-Test. Ein Besucher oder eine Besucherin darf wie auch im Josefinum pro Tag eine Stunde bleiben. Familienzimmer sind derzeit am Uniklinikum nicht möglich. "Wir versuchen damit, in der derzeitigen Situation den Bedürfnissen der werdenden Eltern gerecht zu werden ohne die Sicherheit der Mitpatienten und des Personals zu gefährden", so Lehmann.

Auch in den Wertachkliniken im Landkreis Augsburg gelten derzeit strenge Besuchsregeln. Für Väter - oder eine andere ausgewählte Person - gibt es eine Ausnahme: Sie dürfen jeden Tag drei Stunden bei Mutter und Kind sein.

Während der Geburt dürfen die Väter die ganze Zeit anwesend sein, müssen aber eine FFP2-Maske tragen und einen aktuellen Schnelltest vorzeigen - auch wenn sie geimpft oder genesen sind.

Familienzimmer sind laut Sprecherin Doris Wiedemann aufgrund der hohen Belegung der Wertachkliniken mit Corona-Patienten derzeit nicht verfügbar.

Geburt in der Friedberger Klinik an der Paar: Das gilt jetzt

Auch im Krankenhaus Friedberg ist unter Einhaltung der 3G-Regel eine Begleitperson während der Geburt erlaubt. Darüber hinaus, so Sprecherin Bettina Huber, dürfen Partnerin oder Partner die erste Nacht mit dem Baby und der Mutter im Krankenhaus verbringen - wenn genug Plätze zur Verfügung stehen. An den Folgetagen darf die benannte Begleitperson täglich für eine Stunde kommen. Auch hier gilt die 3G-Regel.

