Corona-Lage an den Kliniken: "Wir haben ein echtes Problem"

Plus Die Situation der Krankenhäuser im Raum Augsburg spitzt sich zu. Am Wochenende war zeitweise kein Intensivbett mehr frei - nach wie vor trifft es vor allem Ungeimpfte.

Von Jörg Heinzle

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern ist rot - doch schaut man auf die Region Augsburg, so müsste sie mindestens dunkelrot sein. Am vergangenen Wochenende waren in den Klinken zeitweise alle Intensivbetten belegt. Professor Axel Heller ist Mediziner an der Augsburger Uniklinik und der ärztliche Leiter der Krankenhaus-Koordinierung im Raum Augsburg und Nordschwaben - genauer gesagt geht es um die Stadt Augsburg sowie um die Kreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries. Er hat den Überblick über die hier verfügbaren Intensivbetten. Was er sagt, ist deutlich: "Die Notfallreserve ist aufgebraucht." Und: "Wir haben ein echtes Problem." Axel Heller ist der Frust anzuhören, wenn er über die noch immer große Zahl an Ungeimpften spricht. Wäre die Impfquote höher, ist er überzeugt, wären die Krankenhäuser jetzt nicht am Anschlag. Heller und Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) appellierten deshalb am Dienstag noch einmal intensiv an die Menschen, sich impfen zu lassen - und die Impfung auch aufzufrischen. Was bedeutet die Überlastung der Kliniken für andere Erkrankte?

