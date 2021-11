Region Augsburg

18:45 Uhr

Fast 40 Jahre nach Tod in Rocky Mountains hat Schwester des Vermissten Gewissheit

Rudolf Moder reiste 1983 in die USA. Erst 38 Jahre später wurden in den Rocky Mountains seine Knochen gefunden.

Von Jan Kandzora

Rudolf Moder, genannt Rudi, hatte Physik und Mathe studiert und gerade sein Examen in der Tasche. Er entschloss sich, noch einmal in die USA zu reisen, bevor das Berufsleben losgehen sollte. Moder, 27 Jahre alt, war ein junger Mann, der die Berge liebte. Er war in den Rocky Mountains auf einem Ski-Ausflug unterwegs, als ihn wohl eine Schneelawine überrollte. Das war im Februar 1983. Nun, fast 40 Jahre später, sind seine sterblichen Überreste gefunden worden. Seine Schwester, die bis heute in unserer Region lebt, berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion, was der Fund in ihr ausgelöst hat und wie sie mit der Situation umgeht.

