Gegenwind für Amazon-Verteilzentrum im Ballungsraum Augsburg

Der Versandriese Amazon hat Interesse an einem Standort in Kissing.

Plus Der Versandriese Amazon will im Ballungsraum Augsburg expandieren und neben der B2 in Kissing ein Verteilzentrum aufbauen. Doch es gibt andere Pläne für das Areal.

Von Philipp Schröders

Amazon hat im Augsburger Raum bereits mehrere Standorte aufgebaut. In Graben befindet sich seit zehn Jahren das riesige Logistikzentrum und in Gersthofen betreibt der US-Konzern seit vergangenem Jahr ein Verteilzentrum. Nun nimmt der Versandriese östlich des Lechs im Landkreis Aichach-Friedberg einen neuen Standort ins Visier. Der Gemeinderat in Kissing hat das Vorhaben aber unterbunden.

