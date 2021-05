Region Augsburg

vor 47 Min.

Möbelhäuser rüsten für Ansturm: Auch Ikea und Segmüller bieten Corona-Tests

Plus Ikea in Gersthofen und Segmüller in Friedberg bieten kostenlose Corona-Schnelltests an. Diese Regeln gelten für das Einkaufen vor Ort.

Erst einen Schnelltest machen und dann ein neues Sofa oder einen neuen Schrank kaufen - so könnte der Besuch im Möbelhaus in der nächsten Zeit für viele Aussehen. Zumindest dann, wenn sie noch nicht doppelt geimpft sind. Immer mehr Geschäfte im Raum Augsburg richten jetzt selbst Testzentren ein – darunter auch große Möbelhäuser.

Themen folgen