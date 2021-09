Open-Air-Kinos in Augsburg und Gersthofen gehen in den Endspurt

Plus Beim Lechflimmern in Augsburg und beim Gersthofer Kinosommer ist man trotz des Regensommers zufrieden. Noch bis Mitte September kann man unter freiem Himmel Filme schauen.

Für Veranstaltungen im Freien war der regenreiche Sommer eigentlich nicht gerade optimal. Trotzdem ziehen die Veranstalter der Open-Air-Kinos in Augsburg und Gersthofen ein positives Fazit. Und sie hoffen, dass bis zum Saisonende Mitte September noch viele Menschen einen Kinoabend unter freiem Himmel genießen wollen.