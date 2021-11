Schön sucht reich: Diese Luxusimmobilien stehen im Raum Augsburg zum Verkauf

Plus 3,5 Millionen Euro für eine Altbauvilla in der Stadt, noch mehr für eine Schlossanlage auf dem Land: Welche Luxusimmobilien im Raum Augsburg gerade zu haben sind.

Da steht sie, die Stadtvilla, im Sonnenuntergang, und hat dabei tatsächlich etwas von einem Juwel. Außergewöhnlich ist sie. Ideenreich. Gar konkurrenzlos. Wer sich im Internet durch die Beschreibungen und Bilder klickt, der kann gar nicht anders als ins Träumen zu geraten. Ja, sie hat schon etwas von einem Schmuckstück mit ihren hohen Decken, den restaurierten Holzfußböden und der Dachterrasse mit Blick über Augsburg. Auch die Details, wie der Pizzaofen im Garten, gefallen. Doch so schnell der Traum beginnt, so schnell ist er für viele auch wieder vorbei - beim Blick auf den Preis. 3,5 Millionen Euro soll die restaurierte Altbauvilla im Augsburger Stadtjägerviertel kosten.