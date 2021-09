Tödliche Unfälle auf B17: Wie vermeidet man die Gefahr am Stauende?

Plus Zwei Mal prallen Lkw auf der B17 in Staus, jedes Mal stirbt ein Mensch. Die tödlichen Unfälle bewegen viele. Auch eine Frau, die solch einer gefährlichen Situation entkam.

Es ist ein Albtraum. Ein Fahrzeug prallt ungebremst in das Ende eines Staus, weil der Fahrer oder die Fahrerin unaufmerksam war. Oft enden solche Unfälle tödlich. Wie auf der B17. Innerhalb von acht Tagen kamen auf der Straße südlich von Augsburg zwei Frauen ums Leben. Bei beiden Unfällen hatten Lkw-Fahrer im aktuellen Baustellenbereich den sich stauenden Verkehr zu spät erkannt. Patricia Lindermayr kennt so eine Situation. Nur knapp entkam die 56-Jährige selbst dieser bedrohlichen Lage, weil sie blitzschnell reagierte. Welche Sicherheitsmaßnahmen Autofahrer treffen können, weiß eine Expertin vom ADAC.