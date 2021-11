Weihnachtsmärkte in der Region: Welche finden statt? Welche fallen aus?

Nicht nur der beliebte Friedberger Advent fällt aus. Welche Weihnachtsmärkte in der Region Augsburg finden dieses Jahr statt und welche nicht? Die aktuelle Lage.

Die Holzbuden auf dem Rathausplatz stehen, der Christbaum ist geschmückt: Während in Augsburg die Vorbereitungen weiter laufen, werden immer mehr Weihnachtsmärkte abgesagt. Der Grund: Steigende Corona-Zahlen sorgen bei vielen Organisatoren für Unsicherheit. Nicht nur der Friedberger Advent oder der Affinger Weihnachtsmarkt, beide Anziehungspunkte für Menschen aus der Region, werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie ist der aktuelle Stand? Ein Überblick.

Der Friedberger Advent 2021 ist abgesagt

Der Friedberger Advent hätte vom 30. November bis 23. Dezember stattfinden sollen. Nicht nur der Markt rund um die Jakobskirche fällt wie bereits im vergangenen Jahr aus, auch der Karitative Christkindlmarkt wird nicht stattfinden. Gerd Horseling, der den Friedberger Advent mit seiner Frau Anita sowie Martha und Franz Reißner seit 1993 organisiert, gibt - wie viele andere Veranstalter auch - die aktuelle Corona-Lage als Grund an: "Mittlerweile haben wir gravierend veränderte Rahmenbedingungen. Deshalb wurden beide Märkte abgesagt."

Von zu großer Unsicherheit, von zu hohen Inzidenzen, spricht auch Monika Fottner, die die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau organisiert. Diese wird ebenfalls nicht stattfinden. "Wir hoffen sehr, dass wir 2022 unsere Gäste wieder begrüßen können", sagt Fottner.

Stimmungsvoll erstrahlt das Gut Mergenthau zur Waldweihnacht - in diesem Jahr allerdings nicht. Der Markt wurde wegen der Corona-Lage abgesagt. Foto: Edigna Menhard (Archiv)

Derzeit gilt in Bayern noch das Rahmenkonzept, wonach Weihnachtsmärkte im Freien grundsätzlich stattfinden dürfen - ohne Alkoholverbot. Wo immer es möglich ist, soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Die Veranstalter müssen dem Konzept zufolge dafür sorgen, dass sich keine Menschenansammlungen bilden, vor allem an Eingängen, Ausgängen und im Bereich der Toiletten. Mehrere Städte in Bayern setzen auf einen dezentralen Markt an mehreren Plätzen.

Auch der Weihnachtsmarkt in Affing findet nicht statt

Der Weihnachtsmarkt in Affing zählt mit zu den beliebtesten in der Region. Auch er wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Ewald Lindemeir, Vorsitzender des Weihnachtsmarkt-Vereins, hatte bereits im vergangenen Jahr die Befürchtung, dass heuer erneut kein Markt im Schlosshof stattfinden kann. Die steigenden Inzidenzen ließen diese wahr werden. "Leider ist es genauso gekommen."

Zum zweiten Mal in Folge wird auch der Thierhauptener Engerlmarkt abgesagt. Er hätte traditionell am ersten und zweiten Adventswochenende stattfinden sollen.

Aichacher Christkindlmarkt soll 2021 stattfinden

Der Aichacher Christkindlmarkt rund um das historische Rathaus wird nach aktuellem Stand am 26. November eröffnen. Martina Baur, Leiterin des Infobüros in Aichach, sagt: "Wir planen nach wie vor, den Markt zu machen." Allerdings rechnet sie mit mehr Besucherinnen und Besuchern auf dem Aichacher Christkindlmarkt als in den vergangenen Jahren, weil viele andere Märkte in der Region abgesagt wurden. Man werde die Inzidenzen aber weiter im Blick behalten, so Baur. Denn das Risiko, dass Weihnachtsmärkte abgesagt werden müssten, steige.

Lichter an: Der Aichacher Christkindlmarkt soll, Stand jetzt, stattfinden. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Auch in Gersthofen gehen die Verantwortlichen weiter davon aus, dass der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus stattfinden kann. Dann ist der Start am Sonntag, 21. November, mit dem Basar der Vereine, bei dem Kunsthandwerk, Speisen, Getränke und anderes für einen wohltätigen Zweck verkauft werden. Am darauffolgenden Donnerstag soll die planmäßige Eröffnung des Weihnachtsmarktes gefeiert werden. Auf die 400 Quadratmeter große Schlittschuhfläche im Zentrum des Rathausplatzes wird heuer jedoch verzichtet. So können die Buden mit größerem Abstand voneinander aufgestellt werden.

Der Neusässer Weihnachtsmarkt wird, Stand jetzt, am 26. November starten, wenn auch mit weniger Buden als sonst. Dazu soll es wie im vergangenen Jahr einen Märchenrundweg durch die Innenstadt geben. Die Geschichten werden in den Schaufenstern des örtlichen Einzelhandels rund um das Rathaus und in kleinen Hütten zu sehen sein.

Weihnachtsmarkt in Stadtbergen findet statt

Der Stadtberger Adventszauber vor dem Bürgersaal und in der Osterfeldstraße soll ebenfalls stattfinden - am ersten Adventswochenende, 27. und 28. November. Draußen verkaufen die Vereine heiße Speisen und Getränke, innen im Bürgersaal Kunsthandwerk. Dort sind FFP2-Masken Pflicht. Die Dorfweihnacht Leitershofen hingegen wurde in dieser Woche abgesagt.

Auch der Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld, der als einer der schönsten im Landkreis Augsburg gilt, wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

Gerade, wenn es dunkel wird, kommen besonders viele Besucher zum Weihnachtsmarkt nach Oberschönenfeld. Er soll nach aktuellem Stand in diesem Jahr stattfinden. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Und wie ist die aktuelle Lage in Schwabmünchen? Einen Hoigarten, wie ihn der eingesessene Schwabmünchner gewohnt ist, wird es wohl auch heuer in dieser Form wegen Corona nicht geben. Stattdessen planen Stadt und Werbegemeinschaft Schwabmünchen ein Weihnachtsschlendern mit Ständen, die entzerrt in der Innenstadt und auf dem Stadtplatz stehen. (mit AZ/FA/AN)