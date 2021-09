Zwei tödliche Unfälle in acht Tagen - das passiert nun mit der B17-Baustelle

Diese beiden sehr traurigen Unfälle wären vermeidbar gewesen, wenn gerade die holländ. Blumenverkaufs-LKW mit schnell verderblichen Blumen wegen Überschreitung von Lenk- und Ruhezeiten aus dem Verkehr geholt wären. Es kann nicht angehen, daß diese LKW in Holland starten und dann Non-Stop zu den Verkaufsgebieten in Süddeutschland in einem Rutsch durchfahren, hier den ganzen Tag die Blumen an die Blumen-Shops und Geschäfte verkaufen und dann wieder "heimrasen", wo bleibt da die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit oder ist da ein unsichtbarer Fahrer mit an Bord ? Ich habe erst letzte Woche solche holl. Drängler auf der B 17 hautnah erlebt und habe ihm Platz gemacht, da er sehr dicht aufgefahren war und auf keine Lichtzeichen ( wie antippen der Bremse ) reagierte.

