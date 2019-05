14:18 Uhr

Region Augsburg bekommt 40-Millionen-Euro-Förderprogramm

Nach negativen Nachrichten aus der Augsburger Wirtschaft will der Freistaat Bayern ein großes Forschungsprojekt dagegensetzen. Es umfasst 40 Millionen Euro.

Von Michael Hörmann

Stellenabbau und Standortschließungen - von den großen Unternehmen in Augsburg gab es zuletzt vor allem schlechte Nachrichten. Der Freistaat Bayern will nun mit einem Forschungsprojekt dagegenhalten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) stellten das Projekt am Montag vor Ort im Innovationspark in Augsburg vor: Mithilfe des Programms soll für die bayerische Luftfahrtindustrie zu den Themen Leichtbauwerkstoffe und der Digitalisierung von Fertigungsprozessen geforscht werden.

Insgesamt sollen 40 Millionen Euro fließen, sagte Ministerpräsident Söder - 20 Millionen vom Freistaat und 20 Millionen aus der Wirtschaft. Aiwanger sprach von einer "großen Vitaminspritze" für die Region, die die richtigen Konzepte habe. Die öffentliche Hand will Projekte gezielt fördern, die von den Unternehmen angestoßen werden. Die Forschungsergebnisse sollen auf weitere Branchen ausstrahlen und die Zukunftsfähigkeit des gesamten Wirtschaftsstandorts Augsburg stärken, so die Staatsregierung. Weitere Details werden derzeit noch bekannt gegeben.

Stellenabbau bei großen Firmen

In der letzten Zeit hatten mehrere Augsburger Firmen negative Schlagzeilen gemacht. Der Leuchtmittelhersteller Ledvance (vormals Osram) hat das Werk in Augsburg bereits geschlossen. Beim IT-Konzern Fujitsu droht ein massiver Stellenabbau; auch das Roboterunternehmen Kuka will 350 Stellen in Augsburg streichen und der Luftfahrtzulieferer Premium Aerotec wollen Stellen abbauen. Es geht insgesamt um mehr als 2000 Stellen.

Zukunftshoffung Innovationspark

Die Wirtschaftsregion bietet andererseits Perspektiven: In Augsburg ist ein Innovationspark in der Größe von 100 Fußballfeldern im Werden. Er verzahnt Wissenschaft und Wirtschaft. Forschungsinstitute haben sich in den zurückliegenden Jahren angesiedelt. Mehrere hundert Millionen Euro sind es in der Summe, die für die Gebäude bereits investiert wurden und weiterhin werden. Leichte Faserstofffasern, kurz Carbon, sind ein wesentlicher Aspekt der Forschung. Zur Carbonstrategie gehört die Entwicklung von digitalen Produktionsabläufen für Verbundwerkstoffe, die in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen. Davon profitieren nicht nur Unternehmen im Wirtschaftsraum Augsburg, sondern auch Airbus Helicopters in Donauwörth.

Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kündigten das Programm bei einem Besuch in Augsburg an. Links im Bild Staatssekretärin Carolina Trautner. Bild: Silvio Wyszengrad

