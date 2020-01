vor 18 Min.

Rehkitz bricht in Autobahnsee ein – Wasserwacht rettet es

Ein Rehkitz ist durch eine dünne Eisschicht am Autobahnsee Augsburg eingebrochen und wurde von der Augsburger Wasserwacht gerettet.

Mitglieder der Wasserwacht beobachten, wie ein Reh durch die dünne Eisdecke des Sees in Augsburg bricht und helfen dem Tier. Dabei kommt auch ein Rettungsboot zum Einsatz.

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ist es am Montagnachmittag gekommen. Wie die Wasserwacht Augsburg berichtet, brach ein Rehkitz durch die dünne Eisdecke des Autobahnsees ein und kam alleine nicht mehr heraus. Dies bemerkten die anwesenden Mitglieder der Wasserwacht am Autobahnsee und entschlossen sich, mithilfe eines Motorrettungsboot dem Rehkitz an Land zu helfen.

Zusätzlich waren die Berufsfeuerwehr und die Polizei angerückt, um das Rehkitz aus seiner misslichen Lage zu befreien. Das nach Auskunft der Wasserwacht "sehr scheue" Rehkitz überstand das unfreiwillige Bad im eiskalten Wasser des Autobahnsees augenscheinlich ohne bleibende Schäden. Dieser Vorfall zeige jedoch, wie gefährlich das Betreten der natürlichen Eisflächen sein kann, heißt es von der Wasserwacht. Die Eisdecken der Augsburger Seen seien noch lange nicht tragfähig. Betreten bedeute Lebensgefahr. „Deshalb appellieren wir noch einmal, die natürlichen Eisflächen nicht zu Betreten, und bitten die Eltern, ihre Kinder über die Gefahren aufzuklären. Des Weiteren weisen wir daraufhin, dass durch die Wasserwacht keine Eisflächen zum Betreten freigegeben werden können“, sagt Marco Greiner, Pressesprecher der Kreiswasserwacht Augsburg-Stadt. (jaka)

