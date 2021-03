17:30 Uhr

Reifen zerstochen: Wer hat in Kriegshaber ein Auto demoliert?

Ein unbekannter Täter hat in der Sommestraße in Augsburg den Reifen eines Autos zerstochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bereits am Donnerstag, 4. März, ist im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr der rechte vordere Reifen eines in der Sommestraße abgestellten schwarzen Opels zerstochen worden, berichtet die Polizei jetzt. Es entstand demnach ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (jaka)

