Reinigung unter Hochdruck: Stadtwerke säubern Trinkwasserspeicher

Einmal im Jahr wird der Trinkwasserspeicher in Leitershofen aufwendig gesäubert. Wie die Arbeiten ablaufen.

Von Stefan Krog

Wo die beiden Herren in Gelb stehen, lagern normalerweise 15 Millionen Liter Trinkwasser: Im unterirdischen Hochbehälter in Leitershofen führen die Stadtwerke ihre jährlichen Reinigungsarbeiten durch. Einmal im Jahr werden die beiden Kammern des Speichers, der im Hang über der Stadt liegt, leergepumpt, damit Ablagerungen wie Sand oder Kalk entfernt werden können.

Hochbehälter in Leitershofen: Es gibt zwei weitere Trinkwasserspeicher

Neben dem Leitershofer Hochbehälter gibt es noch die Speicher am Bismarckturm und am Wasserwerk am Lochbach. Aus den Augsburger Trinkwasserbrunnen wird kontinuierlich Wasser in die Speicher gepumpt, gleichzeitig wird ständig Wasser ins Leitungsnetz abgegeben. Die Speicher, in denen das Wasser nur einige Stunden lagert, stellen als Puffer sicher, dass das Wasser auch zu den täglichen Spitzenverbrauchszeiten aus den Hähnen sprudelt.

Trinkwasser-Reservoir: Einmal im Jahr ist Revision

Bei der jährlichen Revision werden erst der Zustand der Innenwände und der Beschichtung geprüft, dann spritzen Mitarbeiter alles mit Wasser ab und desinfizieren alle Oberflächen mit einem Dampfnebel aus Wasserstoffperoxid. Das Mittel löst sich anschließend rückstandslos auf, so die Stadtwerke. Vor dem Betreten der tiefgaragengroßen Kammer desinfizieren die Mitarbeiter auch jedes Mal ihre Gummistiefel und die Hände. Sind die Arbeiten in einer der Kammern nach einer Woche erledigt, wird sie zur Hälfte mit Wasser gefüllt, bevor eine Probe fürs Labor genommen wird. Passt alles, lassen die Stadtwerke die Kammer wieder volllaufen und nehmen sie ans Netz.

