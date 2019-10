10.10.2019

„Reisen“ zwischen einst und heute

So sieht der interaktive Stadtplan aus, dem eine Ansicht von 1626 zugrunde liegt. Ergänzt ist sie durch aktuelle Informationen.

Ein historischer Stadtplan zeigt Augsburg aus der Vogelperspektive. Seit Kurzem kann man das Stadtbild von 1626 im Internet mit dem von heute vergleichen. Doch hinter dem Projekt steckt noch viel mehr

Von Julian Wellinger

Wer sich heute Orientierung zum Beispiel in einer fremden Stadt verschaffen möchte, der nutzt Google Maps. Einfach von oben auf einen Stadtplan schauen und wissen, wo man sich befindet. Der Kilianplan ist das Google Maps des 17. Jahrhunderts: Er zeigt Augsburg und die nähere Umgebung aus der Vogelperspektive. Was auffällig ist, ist die Detailgenauigkeit in einer Zeit ohne Satelliten, Videodrohnen oder Flugzeuge. Gezeichnet wurde der aus dem Jahr 1626 stammende Plan von Kupferstecher Wolfgang Kilian, der unter anderem auch Porträts von Fürsten illustrierte.

Zurück ins Jahr 2019. Der Augsburger Geograf und Biologe Norbert Pantel (Umweltstation und Landschaftspflegeverband Augsburg) hat sich über ein Jahr lang mit dem Kupferstich auseinandergesetzt. Und er kennt sich aus: „In Auftrag gegeben wurde der Plan von der Stadt. Zum einen wurde mit der Karte die Verwaltung erleichtert, zum anderen wollte man angeben. Solche Stadtpläne waren damals sehr beliebt und prestigeträchtig.“ Letzteres vor allem deshalb, weil es mühsam und zeitaufwendig war, sie zu erstellen. Es habe Jahre gedauert, die Straßenzüge und Häuser auszumessen, sagt Pantel.

Aber auch er hat viel Arbeit in ein Projekt gesteckt. Pantel hat einen interaktiven Stadtplan entwickelt, mit dem es möglich ist, zwischen dem Augsburg des 17. Jahrhunderts und der Jetztzeit hin- und herzuwechseln. Dafür musste man den historischen Plan mit modernem Kartenmaterial von Google Maps gegenschneiden. „Das war schon eine technische Herausforderung. Dafür habe ich die Hilfe unseres Programmierers gebraucht“, erklärt der Biologe. Neben den technischen Schwierigkeiten musste Pantel auch umfangreiche Recherche betreiben. 39 Orte im Stadtgebiet wurden mit Info-Texten versehen, die über Geschichte und Funktion aufklären. Lesen kann man sie, indem man auf die Orte klickt.

Doch warum diese Arbeit? Und welche Aktualität kann dieser fast 400 Jahre alte Stadtplan heute haben? Auch diesen Fragen musste sich Pantel stellen. Er schätzt den Plan vor allem deshalb, weil er die Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung offenbart. Denn der Plan zeigt nicht nur das unmittelbare Stadtgebiet, sondern auch die vielgestaltige Kulturlandschaft außerhalb der Stadtmauern. Abgebildet sind unter anderem Getreidemühlen, Weideflächen, Straßen und Felder. Daneben gibt es Wassergräben, Bewässerungskanäle und Bäche zu sehen.

Für Pantel bietet die Beschäftigung mit dem Kilianplan einen Weg, die menschgemachte Landschaft und ihre Natur besser zu verstehen. „Die Landschaften heute sind von Menschen gestaltete Kulturlandschaften. Sie können als Kunstwerke mit ästhetischem Wert wie der Augustusbrunnen angesehen werden. Mit Kenntnis ihrer Entstehung und Entwicklung können wir herausfinden, wie wir sie am effektivsten schützen können.“ Das erklärt Pantel am Beispiel ausgetrockneter Stadtwaldbäche. „Da stellt sich die Frage: Hat das etwas mit dem Klimawandel zu tun? Ein Blick in die Landschaftsgeschichte verrät aber, dass das immer wieder passiert ist. Ein direkter Zusammenhang mit der Klimaerwärmung kann deshalb ausgeschlossen werden.“

Des Weiteren möchte der Geograf die Bürger zum Nachdenken bringen. Durch das Wechseln zwischen Vergangenheit und Gegenwart sollen die Menschen über die Zukunft nachdenken. „Ich will sie anregen, mit offenen Augen durch die Stadt zu laufen. Sie sollen aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen und sich fragen, wie man Augsburgs Zukunft mitgestalten kann.“

Nicht von ungefähr findet man den Kilianplan auf der Webseite des 2012 gegründeten Projekts „WasSerleben“. Dort werden Fachinformationen und Veranstaltungsangebote rund ums Thema Naturschutz gesammelt. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Landschaftspflegeverband und der Umweltstation Augsburg. Der Verband treibt vor allem praktischen Umweltschutz voran. Das Hauptanliegen sei laut Norbert Pantel die Renaturierung der Stadtwaldbäche. „Wir wollen beispielsweise die Durchlässigkeit der Bäche für Fische und Insekten erhöhen.“ Die Umweltstation hingegen ist zuständig für Bildungsprojekte und Veranstaltungen, um die Stadtgesellschaft für die Belange des Naturschutzes zu sensibilisieren. „Es gibt Führungen zu den Bächen im Stadtwald, aber auch Kindergeburtstage, bei denen die Kinder dort die Fische entdecken können“, sagt Pantel, der für beide Einrichtungen tätig ist.

Den Stadtplan aus dem 17. Jahrhundert sieht der Mitarbeiter der Umweltstation auch im Licht des jüngst erworbenen Unesco-Welterbetitels. Ausgezeichnet wurde die Fuggerstadt für ihr historisches Wassersystem. Norbert Pantel und die Umweltstation haben aktiv am Bewerbungsprozess mitgearbeitet.

Nicolas Liebig, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands, sieht die weltweite Tragweite des Themas Trinkwassers und die Sonderstellung Augsburgs. Er beruft sich auf den UN-Weltwasserbericht 2019: Demnach leben 2,1 Milliarden Menschen ohne Zugang zu sauberem oder dauerhaft verfügbarem Trinkwasser. Global gesehen sei es also keine Selbstverständlichkeit, dass die Menschen in Augsburg bedenkenlos aus dem Wasserhahn trinken können oder dass im Sommer Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt den Menschen eine Erfrischung anbieten.

