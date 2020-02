vor 22 Min.

Rekordspende für den Bunten Kreis

Die Macher des Haunstetter Christkindlmarkts stiften Geld für den Bunten Kreis. FCA-Manager Stefan Reuter ist Schirmherr.

Die Initiatoren des Haunstetter Christkindlmarkts haben 15.500 Euro an die Stiftung Bunter Kreis gespendet. Diese betreut seit vielen Jahren Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern in der Region. Martina Bischoff und Stefan Settele organisierten den Markt im Innenhof des Gasthauses Settele in Haunstetten im vergangenen Jahr zum 16. Mal und überreichten nun eine Summe in Rekordhöhe.



Bei einer kleinen Feier mit Sponsoren, Unterstützern und Schirmherr Stefan Reuter, dem Manager des FC Augsburg, übergaben Bischoff und Settele einen symbolischen Spendenscheck an Astrid Grotz, die Vorsitzende der Stiftung Bunter Kreis. Mit dem Erlös ermöglichen die Initiatoren in diesem Jahr Kindern und Jugendlichen die dringend benötigte Teilnahme an einer tiergestützten Therapie auf dem Ziegelhof, dem Therapiezentrum des Bunten Kreises in Stadtbergen.

Obwohl es Kostenträger für diese Therapieform gibt, hat der Bunte Kreis jedes Jahr etwa 20 Mädchen und Jungen auf der Warteliste, denen niemand ihre dringend benötige Behandlung finanziert. Dies betrifft vor allem Kinder, die eine Hippotherapie, eine Art Krankengymnastik auf dem Pferd, benötigen. (AZ)

