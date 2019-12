28.12.2019

Remondis baut Geschäftsfeld aus

Das Unternehmen Rada mit 95 Beschäftigten steht unter neuer Führung

Von Michael Hörmann

Es ist ein Vertragsabschluss zweier Unternehmen, die in der Abfallentsorgung tätig sind. Die Remondis-Gruppe hat das Augsburger Unternehmen Rada übernommen. Das Geschäft gilt rückwirkend zum 1. Januar 2019, sofern die kartellrechtliche Genehmigung erfolgt.

Rada Recycling ist ein mittelständisches Entsorgungsunternehmen. Es wurde von Alteigentümer Erich Rada gegründet und ist seit dem Jahr 1970 nach Firmenangaben im Auftrag der Umwelt und des Recyclings von Rohstoffen tätig. Sitz ist in der Südtiroler Straße in Lechhausen. Der Standort liegt nahe der Abfallverwertungsanlage. Insgesamt 95 Mitarbeiter sind für die Firma tätig. Rada verfügt aktuell über einen Fuhrpark von 46 Fahrzeugen. Es werden 95000 Tonnen Abfälle bewegt. Sie werden in den eigenen Anlagen und Maschinen zur Papiersortierung und in der Kunststoffgranulierung sowie in einer Ballenpresse aufbereitet und konfektioniert.

Frank Gärtner, Geschäftsführer der Remondis Region Süd, sagt: „Die Kompetenz von Rada im Bereich der Altpapierverwertung passt hervorragend in unser Portfolio und hilft uns, in der Region weiter zu wachsen und unseren Kunden zusätzliche Dienstleistungen anbieten zu können.“ Remondis ist unter anderem für die Verwertung der Abfallstoffe aus der Gelben Tonne in Teilen des Stadtgebiets Augsburg zuständig. Susanne Sulzer und Ulrike Schaller-Rada äußern sich zu den Beweggründen des Verkaufs: „Remondis spricht aufgrund der vergleichbaren Tradition nicht nur die gleiche Sprache, sondern bietet darüber hinaus für unser Unternehmen und die Mitarbeiter beste Entwicklungschancen für die Zukunft.“

