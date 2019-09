16:12 Uhr

Renn zur Million: Augsburger gewinnen 12.500 Euro

Bernd Beigl spricht nach seinem Auftritt von einer „tollen Erfahrung“.

Für die Million hat es nicht gereicht. Dennoch ist Bernd Beigl glücklich und spricht von einer „ganz tollen Erfahrung“. Am Dienstagabend war er zusammen mit seiner Stieftochter Freija bei der Pro Sieben-Show „Renn zur Millionen ... Wenn du kannst“ zu sehen. In der Show treten die Teilnehmer alleine oder im Team gegen einen Profiathleten an, der sie durch verschiedene Hindernisse verfolgt.

Schafft ein Teilnehmer alle Hindernisse ohne vom Top-Sportler eingeholt zu werden, winkt die Maximalsumme von einer Millionen Euro. Die zwei Augsburger meisterten zwei Hindernisse und gewannen so 12500 Euro. Für Beigl ist der Matchplan voll aufgegangen. „Mir war wichtig, dass wir das gemeinsam als Team schaffen und nicht komplett leer ausgehen, deshalb haben wir uns dafür entschieden nur die zwei Hindernisse zu machen.“ (leop)

