vor 32 Min.

Rennwagen der Hochschule siegt in Silverstone

Sein Rennstall ist die Hochschule Augsburg: Ein Elektro-Rennwagen aus der Fuggerstadt hat in Großbritannien für Furore gesorgt.

Fenja-DV – so heißt der neueste fahrerlose Elektro-Rennwagen, der aus dem Rennstall der Hochschule Augsburg kommt. Konstruiert wurde er von Studenten des Teams „Starkstrom“. Beim Wettbewerb „Formula Student Driverless“ in Großbritannien fuhr der Flitzer der Hochschule auf der bekannten Rennstrecke in Silverstone der europäischen Konkurrenz davon. Das Augsburger Team belegte mit 811 Punkten in der Gesamtwertung den ersten Platz. Zweiter wurde das Team der Edinburgh University. (eva)